Офис премьера Италии нашел ответственного за звонок пранкеров из России

Джорджи Мелони (Фото: Remo Casilli / Reuters)

В правительстве Италии заявили, что были введены в заблуждение после пранка Вована и Лексуса в отношении премьер-министра страны Джорджи Мелони, сообщает Corriere della Sera.

Ответственность за то, что премьер-министра Италии связали с пранкерами, возложили на Франческо Тало, дипломатического советника Джорджи Мелони. «Офис дипломатического советника председателя Совета министров сожалеет, что был введен в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и связался по телефону с премьером Мелони», — говорится в распространенном заявлении правительства.

Звонок произошел 18 сентября «в контексте проявленной в те часы сильной приверженности премьера Мелони по укреплению отношений с африканскими лидерами, с которыми она провела важные встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в период с 19 по 21 сентября», — отметили в офисе премьера.

Накануне в телеграм-канале пранкеров Вована и Лексуса появились аудиозаписи разговора с Мелони. Они обсудили с итальянским премьером миграционный кризис, зерновую сделку, а также конфликт на Украине.

Мелони заявила, что контрнаступление ВСУ, «возможно, идет не так, как они ожидали», а также допустила, что «многие устали от Украины». «Все понимают, что конфликт действительно может продлиться многие годы, если мы не попытаемся найти какие-то решения. Проблема в том, какое решение приемлемо для обоих, не начиная других конфликтов», — отметила она. Как отмечает Corriere della Sera, Мелони в основном выразила уже известные внешнеполитические позиции Рима.