Армия Израиля рассказала о своих действиях после окружения Газы

Израильская армия 27 октября вошла в сектор Газа, теперь она завершила окружение города Газа и наносит удары по объектам ХАМАС, а также ведет «ближние бои» с членами группировки

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила окружение Газы и ведет «ближние бои» с бойцами ХАМАС, заявил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари на брифинге.

«В последние несколько часов бронетанковые войска и пехота при содействии ВВС наносят удары по аванпостам, командным центрам и пунктам управления, местам запуска ракет и другой террористической инфраструктуре, используемой руководством ХАМАС и его террористами», — рассказал он.

Действия инженерно-боевых подразделений направлены на облегчение продвижения сухопутных войск, добавил Хагари.

Как пишет The Hill, силы ЦАХАЛ вошли в сам город Газа.

Война Израиля и ХАМАС продолжается уже почти месяц. В сектор Газа ЦАХАЛ вошла 27 октября, Израиль назвал это «расширением» наземных операций в регионе. ХАМАС после этого призвал «арабские и исламские страны и международное сообщество взять на себя ответственность и принять немедленные меры, чтобы остановить преступления» и убийства палестинского народа.