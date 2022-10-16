WP сообщила о требовании США к ЕС увеличить финансовую помощь Украине

Глава Минфина США Джанет Йеллен призывает европейских коллег нарастить объем финансовой помощи Украине. По оценке Всемирного банка, из-за боевых действий экономика страны упадет на 35% в этом году

Джанет Йеллен (Фото: Yuri Gripas / Global Look Press / Keystone Press Agency)

США призывают ЕС увеличить финансовую помощь Украине, чья экономика пострадала из-за начатой Россией военной операции, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Министр финансов США Джанет Йеллен во время встреч со своими коллегами из стран Европы на этой неделе несколько раз говорила им о необходимости ускорить и увеличить объемы выделения Киеву денежных средств. К этому же призывают президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, которые в среду, 12 августа, выступили по видеосвязи на встрече представителей Всемирного банка.

По данным WP, Йеллен подняла этот вопрос на закрытой встрече с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и еврокомиссаром по экономике Паоло Джентилони, а затем — на собрании министров финансов ЕС.

Представитель Еврокомиссии не согласился с тем, что Брюссель выделяет недостаточно помощи. Как сказал газете европейский чиновник на условиях анонимности, необходимо учитывать, что Евросоюз принимает украинских беженцев, также Брюссель взял на себя долгосрочные обязательства по восстановлению Украины.

По прогнозу Всемирного банка, из-за ввода российских войск и ущерба, нанесенного в результате боевых действий, экономика Украины в 2022 году упадет на 35%. Зеленский 13 октября сообщил, что страна нуждается в $38 млрд для покрытия дефицита государственного бюджета в 2023 году. Эта цифра не включает дополнительные $350 млрд, которые, по оценке ВБ, потребуются для долгосрочного восстановления Украины после окончания боевых действий.

На этой неделе Йеллен пообещала, что США предоставят Украине прямую финансовую помощь в размере $4,5 млрд, в результате общая поддержка от Вашингтона составит $13,5 млрд.

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Как сообщала в начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на тот момент ЕС оказал Украине помощь на €10 млрд. 10 октября Politico написала со ссылкой на источники, что ЕК работает над тем, чтобы предоставлять Украине около €1,5 млрд бюджетной поддержки ежемесячно в течение 2023 года.