Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Axios сообщил о «разочаровании» в Белом доме из-за слов Аббаса Путину Политика, 05:44
Байден не признал укрепление доллара причиной проблем в мировой экономике Экономика, 05:24
Мужчина застрелил полицейского при задержании под Костромой Общество, 04:40
WP сообщила о требовании США к ЕС увеличить финансовую помощь Украине Политика, 04:33
Сын фигуранта дела о взрыве на Крымском мосту объяснил его визит в Грузию Политика, 04:10
Болгария заподозрила «российских хакеров» в атаке на госсайты Политика, 03:34
МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину Политика, 03:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Си Цзиньпин предложил Ким Чен Ыну расширить сотрудничество ради мира Политика, 02:57
В центре, на юге и востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу Политика, 02:34
Маск признал безуспешность своих попыток добиться деэскалации на Украине Политика, 01:57
Times узнала о подготовке Запада к панике на случай ядерного удара Политика, 01:55
Сделки с участием лиц из «недружественных» стран изучит правкомиссия Бизнес, 01:09
Зачем NASA разбило корабль об астероид. Видео Технологии и медиа, 01:00
Восемь человек получили ранения при пожаре в иранской тюрьме Общество, 00:59
Военная операция на Украине ,  
0 

WP сообщила о требовании США к ЕС увеличить финансовую помощь Украине

WP: глава Минфина США призвала европейских коллег увеличить финансовую помощь Украине
Глава Минфина США Джанет Йеллен призывает европейских коллег нарастить объем финансовой помощи Украине. По оценке Всемирного банка, из-за боевых действий экономика страны упадет на 35% в этом году
Джанет Йеллен
Джанет Йеллен (Фото: Yuri Gripas / Global Look Press / Keystone Press Agency)

США призывают ЕС увеличить финансовую помощь Украине, чья экономика пострадала из-за начатой Россией военной операции, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Министр финансов США Джанет Йеллен во время встреч со своими коллегами из стран Европы на этой неделе несколько раз говорила им о необходимости ускорить и увеличить объемы выделения Киеву денежных средств. К этому же призывают президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, которые в среду, 12 августа, выступили по видеосвязи на встрече представителей Всемирного банка.

По данным WP, Йеллен подняла этот вопрос на закрытой встрече с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и еврокомиссаром по экономике Паоло Джентилони, а затем — на собрании министров финансов ЕС.

Представитель Еврокомиссии не согласился с тем, что Брюссель выделяет недостаточно помощи. Как сказал газете европейский чиновник на условиях анонимности, необходимо учитывать, что Евросоюз принимает украинских беженцев, также Брюссель взял на себя долгосрочные обязательства по восстановлению Украины.

По прогнозу Всемирного банка, из-за ввода российских войск и ущерба, нанесенного в результате боевых действий, экономика Украины в 2022 году упадет на 35%. Зеленский 13 октября сообщил, что страна нуждается в $38 млрд для покрытия дефицита государственного бюджета в 2023 году. Эта цифра не включает дополнительные $350 млрд, которые, по оценке ВБ, потребуются для долгосрочного восстановления Украины после окончания боевых действий.

На этой неделе Йеллен пообещала, что США предоставят Украине прямую финансовую помощь в размере $4,5 млрд, в результате  общая поддержка от Вашингтона составит $13,5 млрд. 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images «Мир кубиков» вместо Lego: что не так с этим ребрендингом
Статьи
Pro
Фото: Vidar Nordli Mathisen / Unsplash Привычные инструменты продажи жилья перестают работать. Что может помочь
Статьи
Pro x The Economist
Что ситуация в США говорит о будущем мировой экономики — The Economist
Статьи
Pro
«Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать
Саммари
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock 6 порочных мотивов покупателей: как они помогут нарастить продажи
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock NOPEC против OPEC: чем закончится противостояние США и экспортеров нефти
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей
Инструкции

Как сообщала в начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на тот момент ЕС оказал Украине помощь на €10 млрд. 10 октября Politico написала со ссылкой на источники, что ЕК работает над тем, чтобы предоставлять Украине около €1,5 млрд бюджетной поддержки ежемесячно в течение 2023 года.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
США Джанет Йеллен Евросоюз Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Украины
Политика
Европейский инвестбанк привлечет €100 млрд для восстановления Украины
Политика
Главы Всемирного банка и МВФ заявили о риске глобальной рецессии
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter