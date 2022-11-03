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«Энергоатом» заявил о повреждении ЛЭП, питающих Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС
Две высоковольтные линии, которые питали Запорожскую атомную электростанцию от украинской энергетической системы (ЗАЭС) были повреждены, сообщил украинский «Энергоатом» в Telegram.
«В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов», — говорится в сообщении.
По данным на утро 3 ноября, схема питания собственных потребностей электростанции была оптимизирована, оставлено в работе 9 дизель-генераторов. «Энергоблоки 5 и 6 переводятся в холодное состояние», — уточняется в сообщении.
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