«Энергоатом» заявил о повреждении ЛЭП, питающих Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Григорьев / Global Look Press)

Две высоковольтные линии, которые питали Запорожскую атомную электростанцию от украинской энергетической системы (ЗАЭС) были повреждены, сообщил украинский «Энергоатом» в Telegram.

«В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов», — говорится в сообщении.

По данным на утро 3 ноября, схема питания собственных потребностей электростанции была оптимизирована, оставлено в работе 9 дизель-генераторов. «Энергоблоки 5 и 6 переводятся в холодное состояние», — уточняется в сообщении.

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