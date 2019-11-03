Венесуэла вышлет из страны всех дипломатов Сальвадора

У сотрудников дипмиссии будет 48 часов, чтобы покинуть страну. Каракас зеркально ответил на высылку всех своих дипломатов из Сальвадора, который заявил, что не считает легитимным правительство Николаса Мадуро

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса (Фото: Carlos Jasso / Reuters)

Каракас высылает из страны дипломатов Сальвадора, говорится в сообщении венесуэльского МИД.

У сотрудников дипмиссии Сальвадора будет 48 часов, чтобы покинуть страну. МИД отметил, что такое решение было принято «при строгом соблюдении принципа взаимности» — накануне, 2 ноября, о высылке всех дипломатов Венесуэлы объявил Сальвадор. Им также предоставили двое суток для отъезда из страны.

В сообщении также сказано, что своим решением власти Сальвадора пытаются поспособствовать американской стратегии по интервенции в Венесуэлу. Впрочем, такой «мимолетный фарс не повлияет на глубокие и исторические узы», которые объединяют народы обеих стран, заключили в Каракасе

Сальвадор объяснил свое решение тем, что президент страны Найиб Букеле неоднократно отказывался признавать легитимность правительства Николаса Мадуро.