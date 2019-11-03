Венесуэла вышлет из страны всех дипломатов Сальвадора

Каракас высылает из страны дипломатов Сальвадора, говорится в сообщении венесуэльского МИД.
У сотрудников дипмиссии Сальвадора будет 48 часов, чтобы покинуть страну. МИД отметил, что такое решение было принято «при строгом соблюдении принципа взаимности» — накануне, 2 ноября, о высылке всех дипломатов Венесуэлы объявил Сальвадор. Им также предоставили двое суток для отъезда из страны.
В сообщении также сказано, что своим решением власти Сальвадора пытаются поспособствовать американской стратегии по интервенции в Венесуэлу. Впрочем, такой «мимолетный фарс не повлияет на глубокие и исторические узы», которые объединяют народы обеих стран, заключили в Каракасе
Сальвадор объяснил свое решение тем, что президент страны Найиб Букеле неоднократно отказывался признавать легитимность правительства Николаса Мадуро.