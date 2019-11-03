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Сальвадор вышлет всех дипломатов Венесуэлы из страны

Правительство Сальвадора распорядилось выслать всех членов дипломатического корпуса Венесуэлы из страны, сообщает La Vanguardia.

«Правительство Сальвадора выдворяет дипломатический корпус правительства [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, действуя в русле неоднократных заявлений президента Найиба Букеле, в которых он отказывался признать легитимность правительства Мадуро», — говорится в официальном документе.

В заявлении отметили, что у венесуэльских дипломатов есть 48 часов, чтобы покинуть территорию Сальвадора.

Политический кризис в Венесуэле начался в январе 2019 года, когда лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США и ряд латиноамериканских стран, выступавших против правительства Мадуро. Однако усилия США и союзников не привели к смене власти в Боливарианской Республике. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заручился поддержкой России, Китая, Турции и ряда других стран.

Теги: Сальвадор, Венесуэла, высылка, дипломаты
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