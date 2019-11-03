Байден заявил об укреплении позиций России на Ближнем Востоке

По словам бывшего вице-президента США, решение Трампа отправить американские войска в Сирию для обеспечения безопасности нефтяных месторождений «похоже на гигантский плакат для вербовки ИГИЛ»

Джозеф Байден (Фото: Zuma / TASS)

Отсутствие у американского лидера Дональда Трампа внешней политики приводит к укреплению позиций России и Ирана на Ближнем Востоке. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил бывший вице-президент США и предполагаемый соперник Трампа в предвыборной гонке 2020 года Джозеф Байден.

По его словам, решение Трампа отправить американские войска в Сирию для обеспечения безопасности нефтяных месторождений «похоже на гигантский плакат для вербовки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России — РБК) размером в 300 футов».

«Я не думаю, что у него [Трампа] есть внешняя политика. Посмотрите, позиция России в регионе укрепилась, Асад [президент Сирии] также укрепил позиции. У Ирана теперь есть путь до Сирии и даже до Ливана. Если бы я был израильтянином, я не был бы этому рад. Так что все перевернулось с ног на голову, и теперь мы в основном одни», — сказал Байден.

Министр обороны США Марк Эспер заявлял, что защита американскими военными нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор служит законным шагом, чтобы заблокировать основной источник дохода для «Исламского государства». По словам Трампа, главной целью Вашингтона в Сирии является сохранение контроля над нефтью. Кроме того, часть американских солдат останутся в районе нефтяных месторождений на севере Сирии, а Вашингтон позднее решит, что делать с этой территорией.

Ранее Минобороны России обвинило США в отслеживании добычи нефти в Сирии с целью ее последующего вывоза контрабандой с территории страны. По данным оборонного ведомства, доходы от продажи сирийской нефти поступают на счета американских спецслужб и частных военных компаний, ежемесячная выручка которых превышает $30 млн. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила о незаконном вывозе нефти из северо-востока Сирии. По ее словам, США в обход собственных санкций «прикрывают свою преступную деятельность» борьбой с терроризмом.