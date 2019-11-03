Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 01 ноя, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 01 ноя, 12:29
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии Общество, 08:48 Пятерых россиян удостоили японского ордена Восходящего солнца Общество, 08:36 Байден заявил об укреплении позиций России на Ближнем Востоке Политика, 08:08 В Жуковском загорелся склад на площади около 1,8 тыс. кв. м Общество, 07:40 Ученые создадут сервис для слежения за состоянием здоровья водителя Общество, 07:26 Норвежский политик объяснила важность снятия санкций с России Политика, 07:12 Журналист сообщил о драке начальника СБУ с главой офиса Зеленского Общество, 06:33 Шайба Радулова помогла «Далласу» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ Спорт, 06:22 Медведев заявил о попытке США усилить свое влияние в Юго-Восточной Азии Политика, 06:01 Медведев отметил растущий интерес к сотрудничеству со странами ЕАЭС Политика, 05:43 В Находке возобновили поиски тела члена экипажа танкера «Залив Америка» Общество, 04:54 WP сообщила о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине Политика, 04:43 Медведев выступил за использование карт «Мир» в Таиланде Политика, 04:17 Трамп сообщил о желании встретиться с Зеленским в Белом доме Политика, 03:50
Политика ,  
0 
Байден заявил об укреплении позиций России на Ближнем Востоке
По словам бывшего вице-президента США, решение Трампа отправить американские войска в Сирию для обеспечения безопасности нефтяных месторождений «похоже на гигантский плакат для вербовки ИГИЛ»
Джозеф Байден (Фото: Zuma / TASS)

Отсутствие у американского лидера Дональда Трампа внешней политики приводит к укреплению позиций России и Ирана на Ближнем Востоке. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил бывший вице-президент США и предполагаемый соперник Трампа в предвыборной гонке 2020 года Джозеф Байден.

По его словам, решение Трампа отправить американские войска в Сирию для обеспечения безопасности нефтяных месторождений «похоже на гигантский плакат для вербовки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России — РБК) размером в 300 футов».

«Я не думаю, что у него [Трампа] есть внешняя политика. Посмотрите, позиция России в регионе укрепилась, Асад [президент Сирии] также укрепил позиции. У Ирана теперь есть путь до Сирии и даже до Ливана. Если бы я был израильтянином, я не был бы этому рад. Так что все перевернулось с ног на голову, и теперь мы в основном одни», — сказал Байден.    

Министр обороны США Марк Эспер заявлял, что защита американскими военными нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор служит законным шагом, чтобы заблокировать основной источник дохода для «Исламского государства». По словам Трампа, главной целью Вашингтона в Сирии является сохранение контроля над нефтью. Кроме того, часть американских солдат останутся в районе нефтяных месторождений на севере Сирии, а Вашингтон позднее решит, что делать с этой территорией. 

Ранее Минобороны России обвинило США в отслеживании добычи нефти в Сирии с целью ее последующего вывоза контрабандой с территории страны. По данным оборонного ведомства, доходы от продажи сирийской нефти поступают на счета американских спецслужб и частных военных компаний, ежемесячная выручка которых превышает $30 млн. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила о незаконном вывозе нефти из северо-востока Сирии. По ее словам, США в обход собственных санкций «прикрывают свою преступную деятельность» борьбой с терроризмом.   

В конце октября The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон оставит в Сирии 500 своих военнослужащих для защиты нефтяных месторождений в провинции Дэйр-эз-Зор. В составе с войсками в зоне Эт-Танф, общая численность военного присутствия США в Сирии, по прогнозам, приблизится к 900. По данным издания, это станет возможным в случае усиления позиций «Исламского государства» в республике.    

Ситуация в Сирии обострилась после начала 9 октября на севере страны турецкой военной операции «Источник мира». Она была направлена против курдских формирований «Отряда народной самообороны» (YPG) и «Рабочей партии Курдистана», которых Анкара считает связанными с террористами ИГ. Действия Анкары на севере Сирии резко осудили в Вашингтоне. В середине октября США и Турция договорились временно приостановить операцию в обмен на снятие с Анкары экономических санкций.   

Позднее, 22 октября, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин подписали меморандум, согласно которому курдские формирования «Отрядов народной самообороны» должны были за 150 часов покинуть приграничную турецкую зону в Сирии, после отвода сил Анкара обязалась завершить операцию «Источник мира» на севере страны. 29 октября в Минобороны России после патрулирования зоны сообщили о полном выполнении условий российско-турецкого меморандума.     

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Джозеф Байден, Сирия, Дональд Трамп
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter