Критиковавший Киев командир заявил о ликвидации его подразделения дронов

Рота беспилотников 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы Украины расформирована на фоне критики командира взвода Касьянова в адрес руководства, в частности Ермака. Офицер заявил, что подразделение «пустили под нож топ-коррупции»

Юрий Касьянов (Фото: kasjanovcom / Telegram)

Офицер ВСУ, командир взвода в роте ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины Юрий Касьянов сообщил о ликвидации своего подразделения. По его словам, решение принял глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Успешную военную команду, проделавшую фантастические боевые действия, пустили под нож топ-коррупции. <...> Считаю преступлением, диверсией, государственной изменой принятое Ермаком решение о ликвидации нашего подразделения», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В числе выполненных своим подразделением задач офицер назвал попытку атаки дронов на Кремль в мае 2023 года. Тогда были перехвачены два атаковавших Кремль беспилотника, в результате их падения пострадавших и повреждений не было. На кадрах с камер видеонаблюдения было видно, что один из дронов, летевший со стороны Замоскворечья, взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнял, что Владимира Путина в момент атаки в резиденции не было.

В комментарии «Украинской правде» Касьянов рассказал, что распоряжение о ликвидации его подразделения было зачитано военным утром 3 октября. По его словам, в нем написано, что такое решение принято «в связи со служебной необходимостью».

По мнению самого офицера, причиной расформирования стала его критика в адрес руководства Украины: в прошлом году, когда президент Владимир Зеленский объявил о наличии у Киева ракет-дронов, Касьянов, который является специалистом по ракетам и беспилотникам, в одном из интервью сказал, что «нет беспилотных ракет, а есть только крылатые ракеты, если у дрона есть реактивный двигатель».

«И то ли президент Зеленский, то ли Ермак — я знаю, что Ермак точно, — они обиделись, что я якобы разоблачил президента, что президент солгал. И после этого наше подразделение начало попадать в неприятности, и уже тогда [глава Государственной пограничной службы Украины Сергей] Дейнеко угрожал его ликвидировать», — утверждает Касьянов.

Также он критиковал госзакупки дронов. Накануне, 2 октября, Касьянов сообщил в Facebook, что бойцов его подразделения каждый день вызывают на допросы в СБУ, чтобы «найти любой компромат» на него. «Копают в двух направлениях — получение неправомерной выгоды во время выполнения боевых задач и использование «рабского труда» военнослужащих на предприятии Касьянова. И тут и там — мимо», — рассказал офицер, отметив, что сам принимает участие в боевых задачах, а его предприятие обеспечивает подразделение всем необходимым.

«Обращаюсь к Ермаку. Если это безумие не прекратится завтра, я подам заявление в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — РБК) об одном очень интересном предприятии, которое находится в орбите вашего вассала, на котором действительно используется рабский труд военнослужащих и которое изготавливает совершенно неэффективные беспилотники, которые списываются по факту запуска. А вам, Андрей Борисович, очень рекомендую сушить сухари», — написал Касьянов.

Он отметил, что Ермак не был избран народным голосованием, назвав его «самозванцем».