 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Критиковавший Киев командир заявил о ликвидации его подразделения дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Рота беспилотников 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы Украины расформирована на фоне критики командира взвода Касьянова в адрес руководства, в частности Ермака. Офицер заявил, что подразделение «пустили под нож топ-коррупции»
Юрий Касьянов
Юрий Касьянов (Фото: kasjanovcom / Telegram)

Офицер ВСУ, командир взвода в роте ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины Юрий Касьянов сообщил о ликвидации своего подразделения. По его словам, решение принял глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Успешную военную команду, проделавшую фантастические боевые действия, пустили под нож топ-коррупции. <...> Считаю преступлением, диверсией, государственной изменой принятое Ермаком решение о ликвидации нашего подразделения», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В числе выполненных своим подразделением задач офицер назвал попытку атаки дронов на Кремль в мае 2023 года. Тогда были перехвачены два атаковавших Кремль беспилотника, в результате их падения пострадавших и повреждений не было. На кадрах с камер видеонаблюдения было видно, что один из дронов, летевший со стороны Замоскворечья, взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнял, что Владимира Путина в момент атаки в резиденции не было.

В комментарии «Украинской правде» Касьянов рассказал, что распоряжение о ликвидации его подразделения было зачитано военным утром 3 октября. По его словам, в нем написано, что такое решение принято «в связи со служебной необходимостью».

В Минобороны сообщили о поражении загруженных дальними дронами фур ВСУ
Политика

По мнению самого офицера, причиной расформирования стала его критика в адрес руководства Украины: в прошлом году, когда президент Владимир Зеленский объявил о наличии у Киева ракет-дронов, Касьянов, который является специалистом по ракетам и беспилотникам, в одном из интервью сказал, что «нет беспилотных ракет, а есть только крылатые ракеты, если у дрона есть реактивный двигатель».

«И то ли президент Зеленский, то ли Ермак — я знаю, что Ермак точно, — они обиделись, что я якобы разоблачил президента, что президент солгал. И после этого наше подразделение начало попадать в неприятности, и уже тогда [глава Государственной пограничной службы Украины Сергей] Дейнеко угрожал его ликвидировать», — утверждает Касьянов.

Также он критиковал госзакупки дронов. Накануне, 2 октября, Касьянов сообщил в Facebook, что бойцов его подразделения каждый день вызывают на допросы в СБУ, чтобы «найти любой компромат» на него. «Копают в двух направлениях — получение неправомерной выгоды во время выполнения боевых задач и использование «рабского труда» военнослужащих на предприятии Касьянова. И тут и там — мимо», — рассказал офицер, отметив, что сам принимает участие в боевых задачах, а его предприятие обеспечивает подразделение всем необходимым.

«Обращаюсь к Ермаку. Если это безумие не прекратится завтра, я подам заявление в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — РБК) об одном очень интересном предприятии, которое находится в орбите вашего вассала, на котором действительно используется рабский труд военнослужащих и которое изготавливает совершенно неэффективные беспилотники, которые списываются по факту запуска. А вам, Андрей Борисович, очень рекомендую сушить сухари», — написал Касьянов.

Он отметил, что Ермак не был избран народным голосованием, назвав его «самозванцем».

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Андрей Ермак Госпогранслужба Украины беспилотники ВСУ коррупция
Материалы по теме
Сырский уволил командиров двух корпусов ВСУ из-за потерь
Общество
Двух командиров ВСУ заочно приговорили к пожизненному сроку
Политика
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» оказался штатным командиром ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Два города в подконтрольной Киеву части Донбасса остались без света Политика, 21:37
На Украине мужчина напал на полицейского с ножом при проверке документов Общество, 21:29
«Спартак» нанес СКА третье подряд поражение в КХЛ Спорт, 21:22
Про НДС, инфляцию и несбывшиеся прогнозы. Главное из интервью Заботкина
РАДИО
 Инвестиции, 21:20
США выпустят монету в $1 с изображением Трампа Финансы, 21:16
Критиковавший Киев командир заявил о ликвидации его подразделения дронов Политика, 21:08
США объявили об уничтожении судна наркоторговцев у побережья Венесуэлы Политика, 21:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Главному тренеру «Сочи» попали шайбой в голову во время матча КХЛ Спорт, 20:52
В аэропорту Праги усилили меры безопасности из-за сообщения о дронах Политика, 20:51
В МИД Украины опровергли проблемы с поставками из-за шатдауна в США Политика, 20:50
В школах ХМАО запретили ученикам носить хиджабы и тюбетейки Общество, 20:36
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Как виртуальные операторы связи влияют на развитие финтех-экосистем Отрасли, 20:28