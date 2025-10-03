Швеция призвала страны ЕС усиливать противодействие дронам по отдельности

Шведский премьер напомнил, что Евросоюз — это не оборонное объединение. Он призвал каждую участницу самостоятельно расширять возможности борьбы с дронами, но не против объединения усилий для их обнаружения

Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

Швеция призвала Евросоюз упростить стандарты закупок дронов и их комплектующих и отметила, что борьбу с БПЛА должен усиливать не весь блок, а страны по отдельности, передает Reuters.

«ЕС не является оборонной организацией. <...> Каждой стране необходимо наращивать эти возможности, а затем нам нужно очень тесно сотрудничать, чтобы иметь возможность обнаруживать дроны», — заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон агентству.

Швеция не сообщала об инцидентах с обнаружением дронов в ее воздушном пространстве. В последние недели такие сообщения поступали из Польши, Дании, Германии и др. Президент Владимир Путин днем ранее указал, что у России нет целей для атак беспилотниками в Европе.

В конце августа шведский оборонный производитель SAAB раскрыл, что разрабатывает специализированную ракету Nimbrix для противодействия БПЛА. Компания описала ее как недорогую и отметила, что использовать ее можно как автономно, так и в составе более крупной системы ПВО. Дальность поражения составляет до 5 км, у ракеты будет активная самонаводящаяся головка. Первые поставки запланированы на 2026 год.

После сентябрьских нарушений воздушных границ стран Европы шведский министр обороны Пол Йонсон сообщил, что страна будет защищать свои границы и при необходимости готова применить силу, оставляя за собой право не предупреждать об этом. Он призвал к усилению военной подготовки в Европе на фоне «угроз, исходящих от России». По его словам, нужно «принять новый европейский образ мышления — от мирного менталитета к военной готовности».

Путин накануне заявил, что в ЕС «нагнетают истерию» о намерении России напасть на НАТО. «Уймитесь, спите спокойно», — посоветовал глава государства и призвал политиков обратить внимание на то, что творится в европейских городах, в экономике союза, политической сфере и т.д.