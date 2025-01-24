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Политика ,  
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Россия и Мадагаскар договорились о неразмещении первыми оружия в космосе

Фото: IMAGO / Science Photo Library / ТАСС
Фото: IMAGO / Science Photo Library / ТАСС

Главы МИД России и Мадагаскара Сергей Лавров и Рафарававитафика Расата подписали совместное заявление, согласно которому страны договорились не размещать первыми оружие в космосе (НПОК). Информация об этом размещена на сайте российского министерства.

«В совместном заявлении Россия и Республика Мадагаскар подчеркивают необходимость заключения международного договора, запрещающего размещение оружия в космическом пространстве», — говорится в сообщении.

Подписанный документ также запрещает применять силы или угрозы силой из космоса или в отношении космоса. Россия и Мадагаскар также призывают страны, которые не участвуют в инициативе по НПОК, задуматься над присоединением к договору.

Инициатива по неразмещению первыми оружия в космосе была выдвинута Россией в октябре 2004 года. В настоящее время она насчитывает 30 полноформатных участников.

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В марте 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что у России нет планов по размещению ядерного оружия в космосе. Так он отреагировал на сообщения на Западе по поводу якобы имеющихся планов о размещении.

В середине февраля того же года власти США сообщили о «серьезной угрозе национальной безопасности» из-за российской разработки, якобы угрожающей спутникам.

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