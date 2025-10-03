FT узнала о приказе Трампа подготовить обмен с Киевом данными для ударов

Трамп поручил ведомствам подготовиться к обмену разведданными, которые могут помочь Киеву наносить удары вглубь России, пишет FT. НАТО уже давно передает разведданные Украине, говорили в Кремле

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп велел американским ведомствам подготовиться к обмену с Украиной разведданными, которые могут помочь ей наносить удары вглубь российской территории. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам тех, кто знаком с ходом дискуссий, Вашингтон уже оказывает разведывательную поддержку Украине. Однако новые меры могут помочь Киеву эффективнее выявлять местоположение российских средств противовоздушной обороны и прокладывать маршруты ударов. Таким образом, вырастет эффективность ракет и дальнобойных дронов, которые уже есть у ВСУ, говорят источники.

Это поможет и в случае, если союзники США по НАТО решат передать Украине новое оружие большой дальности с согласия Вашингтона, добавили собеседники FT.

Источники также говорят, что поручение подготовиться к обмену разведданными было отдано незадолго до того, как Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что Украина при поддержке Евросоюза и НАТО может вернуть все утраченные территории, а «может быть, даже пойти дальше». El Pais писала, что эти слова удивили и встревожили европейские страны.

О том, что США предоставят Украине разведданные, необходимые для ударов вглубь территории России, накануне сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Они говорили, что Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Кроме того, Вашингтон просит союзников по НАТО предоставить украинской стороне такую поддержку, целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры, писало издание.

России давно известно, что Соединенные Штаты и страны НАТО собирают и передают разведывательную информацию украинским силам, ответили в тот же день в Кремле. «Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что Россия не будет терпеть регулярные удары ВСУ по энергетической инфраструктуре и продолжит серьезно отвечать на них. В 2024 году президент отмечал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Москвой, поскольку Украина не в состоянии наносить такие удары сама: для этого ей нужны данные со спутников НАТО.