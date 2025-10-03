 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

FT узнала о приказе Трампа подготовить обмен с Киевом данными для ударов

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп поручил ведомствам подготовиться к обмену разведданными, которые могут помочь Киеву наносить удары вглубь России, пишет FT. НАТО уже давно передает разведданные Украине, говорили в Кремле
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп велел американским ведомствам подготовиться к обмену с Украиной разведданными, которые могут помочь ей наносить удары вглубь российской территории. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам тех, кто знаком с ходом дискуссий, Вашингтон уже оказывает разведывательную поддержку Украине. Однако новые меры могут помочь Киеву эффективнее выявлять местоположение российских средств противовоздушной обороны и прокладывать маршруты ударов. Таким образом, вырастет эффективность ракет и дальнобойных дронов, которые уже есть у ВСУ, говорят источники.

WSJ сообщила, что США дадут Киеву разведданные для ударов вглубь России
Политика
Дональд Трамп

Это поможет и в случае, если союзники США по НАТО решат передать Украине новое оружие большой дальности с согласия Вашингтона, добавили собеседники FT.

Источники также говорят, что поручение подготовиться к обмену разведданными было отдано незадолго до того, как Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что Украина при поддержке Евросоюза и НАТО может вернуть все утраченные территории, а «может быть, даже пойти дальше». El Pais писала, что эти слова удивили и встревожили европейские страны.

О том, что США предоставят Украине разведданные, необходимые для ударов вглубь территории России, накануне сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Они говорили, что Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Кроме того, Вашингтон просит союзников по НАТО предоставить украинской стороне такую поддержку, целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры, писало издание.

России давно известно, что Соединенные Штаты и страны НАТО собирают и передают разведывательную информацию украинским силам, ответили в тот же день в Кремле. «Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что Россия не будет терпеть регулярные удары ВСУ по энергетической инфраструктуре и продолжит серьезно отвечать на них. В 2024 году президент отмечал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Москвой, поскольку Украина не в состоянии наносить такие удары сама: для этого ей нужны данные со спутников НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп обмен разведданными Украина Военная операция на Украине Дальнобойное оружие
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Песков назвал очевидной поставку разведданных США Украине
Политика
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке
Политика
WSJ сообщила, что США дадут Киеву разведданные для ударов вглубь России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими военными кораблями Политика, 10:51
ФСБ задержала жителя Крыма, передавшего Украине данные о позициях С-300 Политика, 10:44
В Москве задержали миллиардера Сулейманова по подозрению в убийстве Общество, 10:43
Мощный пожар после взрыва на НПЗ Chevron в США. Видео Общество, 10:42
Роман Ротенберг рассказал, какие сборные сыграют в Кубке «Первого канала» Спорт, 10:41
«У нас ЧП!»: как компании быстро восстанавиться после онлайн-сбояПодписка на РБК, 10:40
FT сообщила, что Лондон уже помогает Украине бить по России Политика, 10:37
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Как в Петербурге Porsche Cayenne пробил ограду и улетел в реку. Видео Общество, 10:33
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Как проходит фестиваль «Первая фабрика авангарда» и что стоит посмотреть Life, 10:29
Сына Зидана впервые вызвали в сборную Алжира Спорт, 10:25
ЕС обсудит разморозку активов Strabag для помощи Raiffeisen в России Бизнес, 10:23
Как рост военных расходов отразится на экономике ЕСПодписка на РБК, 10:22
«Вашингтон» проиграл в первом матче Овечкина после травмы Спорт, 10:15