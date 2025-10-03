 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Нидерланды выступили против приема Украины в ЕС в обход Венгрии

Блокировка вступления Киева в Евросоюз со стороны Венгрии подрывает доверие к процессу, но отменять принцип единогласия нельзя, считает премьер Нидерландов
Дик Схооф
Дик Схооф (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф выступил против предложения председателя Совета ЕС Антониу Кошты ускорить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз путем отмены принципа единодушия в пользу квалифицированного большинства голосов.

«Будущее Молдовы и Украины — в ЕС», — заявил Схооф, но выразил уверенность, что изменение правил — не тот путь, которому нужно следовать (цитата по Trouwl.nl).

Инициатива Кошты призвана обойти вето Венгрии на заявку Украины на вступление в ЕС. По словам Схоофа, евроинтеграция — это долгий и тщательный процесс, который подразумевает реформы. «Блокировка со стороны Венгрии крайне нежелательна. Она подрывает доверие к процессу. Важно найти решение, но это решение не может заключаться в обходе единогласных решений», — уверен нидерландский премьер.

FT узнал о новом плане ЕС по приему Украины в обход вето Венгрии
Политика
Фото:Johannes Simon / Getty Images

Если Евросоюз смягчит правила для Украины и Молдавии, то в дальнейшем должен будет сделать то же самое и для других государств, которые стремятся вступить в блок, отметил Схооф. По мнению премьера, у ЕС должна быть «возможность сказать «нет». Политик напомнил, что Нидерланды были единственной страной, выступившей против продолжения переговоров с Сербией в декабре 2024 года.

В сентябре Будапешт наложил вето на открытие очередного этапа переговоров с Киевом, что, в соответствии с правилами ЕС, автоматически заблокировало и продвижение Кишинева. Венгерский премьер Виктор Орбан объяснял отказ «фундаментальными и стратегическими причинами». В присоединении Украины к блоку политик увидел «карт-бланшем на бесконечную войну», заявив, что у Украины нет «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета».

На этой неделе Еврокомиссия сообщила, что Украина завершила процесс скрининга законодательства в рамках подготовки к началу переговоров по вступлению в Евросоюз. Проверка длилась 15 месяцев, и, по словам еврокомиссара Марты Кос, стала одной из самых быстрых. Премьер-Украины Юлия Свириденко призвала ЕК ускорить подготовку технических документов для принятия Киева в блок.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Москва никогда не возражала против стремления Украины вступить в ЕС, но присоединение к НАТО - это «другое дело».

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Нидерланды Евросоюз Украина Молдавия Венгрия
Материалы по теме
Politico раскрыло механизм принятия Украины в ЕС вопреки вето Венгрии
Политика
ЕК поприветствовала слова Путина об Украине
Политика
Bloomberg узнал о звонке Трампа Орбану по поводу членства Украины в ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Пермский производитель взрывчатки приостанавливал работу из-за дронов Политика, 07:40
Игроки на Мосбирже ждут ослабления доллара США. Надолго ли окреп рубльПодписка на РБК, 07:30
Депутата ДНР обвинили в хищениях на курских фортификациях Политика, 07:23
За ночь над регионами России уничтожили 20 украинских беспилотников Политика, 07:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:13
Москвичам пообещали выходные без осадков Общество, 07:08
Как устроен криптокомплаенс в России и как его могут ужесточитьПодписка на РБК, 07:00
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В Индонезии назвали Россию стратегическим партнером с «особым статусом» Политика, 06:57
WP узнала о рекомендации не увольнять чиновников во время шатдауна в США Политика, 06:36
Нидерланды выступили против приема Украины в ЕС в обход Венгрии Политика, 06:24
Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили полеты Политика, 06:06
В Думе предложили упростить процедуру получения звания «Ветеран труда» Общество, 05:57
Пи Дидди в письме судье извинился и заявил, что «потерялся в наркотиках» Свое дело, 05:35
На синагогу в Манчестере напал британец с сирийскими корнями Общество, 05:12