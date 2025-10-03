Нидерланды выступили против приема Украины в ЕС в обход Венгрии

Блокировка вступления Киева в Евросоюз со стороны Венгрии подрывает доверие к процессу, но отменять принцип единогласия нельзя, считает премьер Нидерландов

Дик Схооф (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф выступил против предложения председателя Совета ЕС Антониу Кошты ускорить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз путем отмены принципа единодушия в пользу квалифицированного большинства голосов.

«Будущее Молдовы и Украины — в ЕС», — заявил Схооф, но выразил уверенность, что изменение правил — не тот путь, которому нужно следовать (цитата по Trouwl.nl).

Инициатива Кошты призвана обойти вето Венгрии на заявку Украины на вступление в ЕС. По словам Схоофа, евроинтеграция — это долгий и тщательный процесс, который подразумевает реформы. «Блокировка со стороны Венгрии крайне нежелательна. Она подрывает доверие к процессу. Важно найти решение, но это решение не может заключаться в обходе единогласных решений», — уверен нидерландский премьер.

Если Евросоюз смягчит правила для Украины и Молдавии, то в дальнейшем должен будет сделать то же самое и для других государств, которые стремятся вступить в блок, отметил Схооф. По мнению премьера, у ЕС должна быть «возможность сказать «нет». Политик напомнил, что Нидерланды были единственной страной, выступившей против продолжения переговоров с Сербией в декабре 2024 года.

В сентябре Будапешт наложил вето на открытие очередного этапа переговоров с Киевом, что, в соответствии с правилами ЕС, автоматически заблокировало и продвижение Кишинева. Венгерский премьер Виктор Орбан объяснял отказ «фундаментальными и стратегическими причинами». В присоединении Украины к блоку политик увидел «карт-бланшем на бесконечную войну», заявив, что у Украины нет «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета».

На этой неделе Еврокомиссия сообщила, что Украина завершила процесс скрининга законодательства в рамках подготовки к началу переговоров по вступлению в Евросоюз. Проверка длилась 15 месяцев, и, по словам еврокомиссара Марты Кос, стала одной из самых быстрых. Премьер-Украины Юлия Свириденко призвала ЕК ускорить подготовку технических документов для принятия Киева в блок.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Москва никогда не возражала против стремления Украины вступить в ЕС, но присоединение к НАТО - это «другое дело».