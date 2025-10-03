Нидерланды выступили против приема Украины в ЕС в обход Венгрии
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф выступил против предложения председателя Совета ЕС Антониу Кошты ускорить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз путем отмены принципа единодушия в пользу квалифицированного большинства голосов.
«Будущее Молдовы и Украины — в ЕС», — заявил Схооф, но выразил уверенность, что изменение правил — не тот путь, которому нужно следовать (цитата по Trouwl.nl).
Инициатива Кошты призвана обойти вето Венгрии на заявку Украины на вступление в ЕС. По словам Схоофа, евроинтеграция — это долгий и тщательный процесс, который подразумевает реформы. «Блокировка со стороны Венгрии крайне нежелательна. Она подрывает доверие к процессу. Важно найти решение, но это решение не может заключаться в обходе единогласных решений», — уверен нидерландский премьер.
Если Евросоюз смягчит правила для Украины и Молдавии, то в дальнейшем должен будет сделать то же самое и для других государств, которые стремятся вступить в блок, отметил Схооф. По мнению премьера, у ЕС должна быть «возможность сказать «нет». Политик напомнил, что Нидерланды были единственной страной, выступившей против продолжения переговоров с Сербией в декабре 2024 года.
В сентябре Будапешт наложил вето на открытие очередного этапа переговоров с Киевом, что, в соответствии с правилами ЕС, автоматически заблокировало и продвижение Кишинева. Венгерский премьер Виктор Орбан объяснял отказ «фундаментальными и стратегическими причинами». В присоединении Украины к блоку политик увидел «карт-бланшем на бесконечную войну», заявив, что у Украины нет «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета».
На этой неделе Еврокомиссия сообщила, что Украина завершила процесс скрининга законодательства в рамках подготовки к началу переговоров по вступлению в Евросоюз. Проверка длилась 15 месяцев, и, по словам еврокомиссара Марты Кос, стала одной из самых быстрых. Премьер-Украины Юлия Свириденко призвала ЕК ускорить подготовку технических документов для принятия Киева в блок.
Российский президент Владимир Путин заявлял, что Москва никогда не возражала против стремления Украины вступить в ЕС, но присоединение к НАТО - это «другое дело».
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов