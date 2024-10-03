Песков попросил чиновников дотягиваться и объяснять свою работу людям
Чиновникам следует доносить до россиян смысл своей деятельности, заявил представитель президента Дмитрий Песков в ходе лекции в рамках программы «Время героев».
«Вы должны дотягиваться до людей и объяснять суть своей работы. Все, что вы делаете, — для людей, но людям надо об этом рассказать. Иногда это очень сложная задача, ведь мир информации многообразен», — признал он (цитата по ТАСС).
Прежде всего надо знать, «что вы хотите донести», а «самое ценное — умение сформулировать мысль», продолжил пресс-секретарь президента и обратил внимание на необходимость анализа аудитории для выбора наиболее эффективного способа распространения информации. Песков напомнил о чрезвычайной важности первого впечатления в условиях «космической скорости» распространения информации, причем источники сведений могут быть «не самыми правдивыми».
Прошлым летом Песков признал: «Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на птичьем языке». Такой стиль может огорчать людей и потому, рассуждал пресс-секретарь, лучше перейти на простой русский язык.
Советы должностным лицам по сохранению связей с обществом давал и президент Владимир Путин, рекомендуя им «не бронзоветь, не чувствовать себя в отрыве от людей». По его мнению, чиновникам следует экстренно реагировать на критические публикации в СМИ: «Насколько я понимаю, реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы. Мясо вижу — слюна выделяется у собаки. Поэтому и здесь тоже. Посмотрел руководитель определенный сюжет или прочитал статью — реакция должна быть мгновенной».
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