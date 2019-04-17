Путин посоветовал чиновникам «не бронзоветь» и «быть частью общества»

По словам президента, чиновнику следует «быть частью общества, ради которого он работает»

Владимир Путин (справа) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы подготовки кадрового управленческого резерва для госслужбы дал совет будущим чиновникам. По словам главы государства, госуправленец «должен чувствовать себя частью общества, в котором он живет и ради которого работает».

«Тогда он будет по-другому относиться к решению целого ряда проблем, не бронзоветь, не чувствовать себя в отрыве от людей», — приводит слова Путина ТАСС.

По словам президента, барьеры между властью и людьми мешают в работе. «Они недопустимы вообще», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

Путин также отметил, что выстроенная система подготовки молодых управленцев положительно сказывается на продвижении кадров и формировании команд на региональном и федеральном уровнях.