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Военная операция на Украине ,  
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Будущий еврокомиссар по обороне призвал ЕС быть готовым к войне с Россией

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Военная операция на Украине
Кандидат на пост еврокомиссара по обороне призвал ЕС нарастить военный потенциал для военного противостояния с Россией «через шесть-восемь лет». В Москве отвергали возможность нападения на страны НАТО
Андрюс Кубилюс
Андрюс Кубилюс (Фото: Teresa Suarez / EPA / ТАСС)

Евросоюзу необходимо нарастить свой военный потенциал из-за риска возможной конфронтации с Россией, заявил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, кандидат на пост первого в истории еврокомиссара по обороне.

По его мнению, эта конфронтация может начаться «через шесть-восемь лет». Он считает, что ЕС необходимо наращивать военное производство и пополнять запасы оружия и боеприпасов.

Кубилюс также выдвинул идею создания обязательных запасов боеприпасов для ЕС, которую не поддержал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг (ушел в отставку 1 октября).

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что в ближайшие годы ЕС должен вложить в оборону €500 млрд, чтобы компенсировать падение военных расходов после окончания холодной войны. Она также поручила Кубилюсу в течение 100 дней после вступления в должность подготовить оборонную стратегию, которая будет включать формирование «небесного щита» ЕС и систему киберзащиты.

Российские власти заявляли, что не имеют «геополитического, экономического, политического и военного» интересов воевать со странами НАТО. Вместе с тем президент Владимир Путин предупреждал, что возможное разрешение Украине бить западным оружием вглубь России будет означать участие в конфликте НАТО, США и европейских стран и потребует ответных мер.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Евросоюз война Россия боеприпасы Военная операция на Украине Литва Андрюс Кубилюс
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