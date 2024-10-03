Великобритания ввела санкции против белорусского Альфа-банка
Великобритания ввела санкции в отношении белорусского Альфа-банка, входящего в российский инвестиционный консорциум «Альфа-Групп». Обновленная версия черного списка размещена на сайте Минфина королевства.
Как утверждается в обосновании введенных ограничений, «ЗАО «Альфа-банк Беларусь» получает выгоду, поддерживая белорусское государство, осуществляя деятельность в ключевом для него стратегическом секторе финансовых услуг».
Введенные рестрикции предполагают арест активов банка в Великобритании, если таковые будут обнаружены.
Белорусский Альфа-банк на 2022 год входил в десятку (из 23-х) крупнейших банков Белоруссии по объему активов. И российские, и белорусский власти неоднократно осуждали западные санкции.
Против российского Альфа-банка и его основных акционеров — Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана, — США и Великобритания ввели санкции еще в 2022-м и 2023 годах.
Фридман после попадания в санкционные списки вместе с другими основателями «Альфа-Групп» вышел из совета директоров холдинга и планировал избавиться от доли в нем. Сам бизнесмен долгое время проживал в Лондоне.
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