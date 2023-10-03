Yle узнал о решении Финляндии не закрывать консульство России на Аландах

Здание консульства России в Мариехамне (Фото: Wikimedia Commons)

МИД Финляндии пришел к выводу, что не стоит упразднять российское консульство в городе Мариехамн на Аландских островах, сообщает местный телеканал Yle со ссылкой на источники. Также ведомство сочло, что стране не надо пытаться отменить демилитаризованный статус архипелага.

Министерство готовит доклад по данному вопросу по просьбе президента страны Саули Ниинистё. Он в июне сообщил, что попросил разъяснить статус консульства и на каком основании оно находится на островах. По словам главы государства, необходимо следить, выполняет ли диппредставительство свою роль, особенно в контексте демилитаризации островов.

Yle отмечает, что общей позиции правительства по данному вопросу нет, кроме того, парламент будет рассматривать инициативу группы граждан Финляндии о закрытии консульства на Аландах.

Консульство на Аландских островах появилось по межправительственному соглашению СССР и Финляндии 1940 года. Статус демилитаризованной зоны острова получили согласно Парижскому мирному договору 1856 года.

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