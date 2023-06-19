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В Финляндии допустили пересмотр статуса консульства России на Аландах

Президент Финляндии допустил пересмотр статуса консульства России на Аландских островах
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вопрос о возможном закрытии российского консульства на Аландских островах «гораздо шире и связан с их демилитаризацией»
Саули Ниинистё
Саули Ниинистё (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что власти изучают, какой правовой статус у российского консульства на Аландских островах (автономия в составе страны).

«Я попросил разъяснить правовой статус этого консульства в договорных структурах» — сказал он (цитата по Yle). По словам президента, нужно установить, было или консульство открыто на основе двустороннего соглашения Москвы и Хельсинки или Парижского мирного договора 1947 года. Если речь о втором случае, то в соглашение «вовлечено довольно много сторон».

Важно следить за тем, что российское консульство выполняет свою роль; если же этого не происходит, Финляндия пересмотрит его статус, допустил президент.

«Этот вопрос гораздо шире и связан с демилитаризацией Аландских островов», — сказал он, комментируя журналистам возможность закрытия консульства.

Аландские острова — архипелаг в Балтийском море, автономия в составе Финляндии. Там живут аландские шведы, официальный язык региона — шведский. В 1856 году Парижский мирный договор, подписанный по окончании Крымской войны, присвоил Аландским островам статус демилитаризованной зоны. Консульство России размещено в городе Мариехамн в соответствии с соглашением между Финляндией и Советским Союзом 1940 года.

4 апреля, в день вступления Финляндии в НАТО, на сайте гражданских инициатив страны была опубликована петиция с требованием закрыть консульство. Ее авторы заявили, что дипмиссия «ставит под угрозу безопасность» страны. По состоянию на ночь 19 июня петиция собрала 32 тыс. подписей. В МИД России после этого заявили, что ожидают от Хельсинки соблюдения своих обязательств по демилитаризации островов и присутствия там российского консульства.

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Как отмечает Yle, положение консульства стало предметом обсуждений после вступления Финляндии в НАТО. Споры разгорелись с новой силой после того, как Россия решила закрыть отделения финского консульства в Петрозаводске и Мурманске.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Финляндия Саули Ниинистё консульство Аландские острова
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