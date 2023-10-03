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Политика ,  
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Суд в Молдавии разрешил депутатам запрещенной «Шор» баллотироваться

Суд в Молдавии разрешил депутатам запрещенной партии «Шор» баллотироваться
Пророссийскую партию «Шор» запретили летом, и, согласно Кодексу о выборах, ее членам было запрещено претендовать на выборные должности в течение пяти лет. Конституционный суд признал последнее положение незаконным
Марина Таубер
Марина Таубер (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Конституционный суд (КС) Молдавии признал незаконным запрет на участие в выборах в республике для членов оппозиционной партии «Шор», которая запрещена в стране, передает TV8.

Речь идет о п. 2 ст. 16 Кодекса о выборах, согласно которому не могут баллотироваться на выборные должности в течение пяти лет лица, которые входили в исполнительные органы партии, признанной КС неконституционной, на момент признания, или были избраны от нее. Суд счел это положение не соответствующим Конституции. Его решение является окончательным.

«Шор» тот же суд признал незаконной в июне. Он вынес решение в соответствии с п. 4 ст. 41 Конституции, согласно которой партии, чья деятельность направлена «против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности» страны, являются неконституционными.

В КС с претензией к положениям кодекса обратились избранные от «Шор» депутаты Марина Таубер, Вадим Фетеску, Петр Жардан, Регина Апостолова и Денис Уланов. Таубер, которая была вице-председателем партии, в частности, отказали в получении подписных листов для выдвижения на пост мэра города Бельцы. 

«Шор» выступала за активное сотрудничество с Россией. Та же Таубер координировала протесты против проевропейского правительства страны в этом и прошлом годах. У партии было шесть мест в парламенте, а ее член Евгения Гуцул победила на выборах главы автономной Гагаузии.

Лидер партии Илан Шор (муж российской певицы Жасмин, настоящее имя Сара Шор) был дважды приговорен молдавским судом к заключению. В первый раз в 2017 году он получил семь с половиной лет по обвинению в выводе $1 млрд через молдавскую банковскую систему. Приговор был обжалован, на время рассмотрения апелляции Шора поместили под судебный контроль, но он скрылся за границей. Однако это не помешало ему в 2019-м стать членом парламента.

В нынешнем апреле Апелляционный суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по тому же делу, Шор собирался обжаловать приговор.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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