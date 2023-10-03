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Война санкций ,  
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В Берлине прекратили все расследования по деятельности «Русского дома»

Прокуратура Берлина прекратила все расследования по деятельности «Русского дома»
Сюжет
Война санкций
В январе жалобу на «Русский дом» в Берлине подал экс-депутат бундестага, обвинив культурный центр в преступлениях, совершаемых под защитой дипломатического статуса. Прокуратура прекратила расследование, сославшись на этот статус
Фото: Jörg Carstensen / dpa / Global Look Press
Фото: Jörg Carstensen / dpa / Global Look Press

Прокуратура Берлина прекратила все расследования, которые касаются деятельности Российского центра науки и культуры (РЦНК, «Русский дом») в немецкой столице. Об этом в ведомстве сообщили газете Bild.

«Русский дом» — неформальное название заграничных представительств Россотрудничества — федерального агентства, которое занимается «усилением гуманитарного влияния России в мире». В июле прошлого года оно попало под санкции Евросоюза.

В январе 2023-го в отношении «Русского дома» начали проверку по подозрению в обходе санкций. Однако теперь в власти прекратили «все расследования» против «Русского дома» и Россотрудничества. Как пояснили Bild в прокуратуре, причина в том, что они имеют дипломатический статус.

Экс-депутат бундестага от партии «Зеленые» Фолькер Бек, который и подал жалобу на «Русский дом» в январе, заявил газете, что уже подал жалобу на это решение. «Если руководители «Русского дома» имеют дипломатический статус, то их необходимо объявить персонами нон грата и выдворить. Мы не можем мириться с регулярными преступлениями, совершаемыми под защитой дипломатического статуса», — отметил он.

«Русский дом» в Берлине расположен на Фридрихштрассе в центре города. Он открыт в 1984 году, здесь занимаются организацией конференций, симпозиумов, выставок, встреч с российскими политиками, художниками и артистами, говорится на сайте посольства России в Германии. В учреждении также можно посетить библиотеку и записаться на языковые курсы.

«Русский дом» долгое время был закрыт из-за пандемии, а после начала российской спецоперации на Украине из соображений безопасности и опасений за сотрудников, пишет Berliner Zeitung директор учреждения Павел Извольский. Центр возобновил работу в сентябре прошлого года.

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Помимо Германии, после начала спецоперации на Украине работу «русских домов» остановили в шести странах ЕС: Словении, Словакии, Хорватии, Македонии, Черногории, Румынии, говорил ранее руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Берлин прокуратура Германия расследование Россотрудничество санкции культурный центр
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