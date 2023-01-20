Прокуратура Берлина начала расследование в отношении «Русского дома»

Прокуратура начала расследование в отношении российского центра культуры и науки

«Русский дом» — неформальное название заграничных представительств «Россотрудничества». В прошлом году это ведомство попало под санкции ЕС

Здание «Русского дома» в Берлине (Фото: Russisches Haus / Twitter)

Прокуратура Берлина начала предварительное расследование в отношении «Русского дома» (Russisches Haus), пишет Tagesspiegel.

Деятельность российского центра науки и культуры проверяют на предмет нарушения закона о внешней торговле и платежах, сообщил представитель ведомства Себастьян Бюхнер. Других деталей он не привел.

Как пишет издание, жалобу в прокуратуру подал бывший депутат бундестага (1994-2017 гг.) от «Зеленых» Фолькер Бек. Он сказал DPA, что находящееся под санкциями ЕС культурное учреждение не может работать в то время, как продолжается конфликт на Украине. Вероятные упущения властей Берлина при применении санкций должны быть проверены, уточнил Бек.

РБК направил запросы в «Русский дом» в Берлине, пресс-службу Россотрудничества и посольство России в Германии.

«Русский дом» — неформальное название заграничных представительств «Россотрудничества» — федерального агентства, которое занимается «усилением гуманитарного влияния России в мире». В июле прошлого года оно попало под санкции Евросоюза.

«Русский дом» науки и культуры расположен на Фридрихштрассе в центре Берлина. Он открыт в 1984 году, здесь занимаются организацией конференций, симпозиумов, выставок, встреч с российскими политиками, художниками и артистами, говорится на сайте посольства России в Германии. В «Русском доме» также можно посетить библиотеку и записаться на языковые курсы.

«Русский дом» долгое время был закрыт из-за пандемии, а после начала российской спецоперации на Украине — из соображений безопасности и опасений за сотрудников, сообщил Berliner Zeitung директор учреждения Павел Извольский. Центр возобновил работу в сентябре.