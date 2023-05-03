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Суд в Крыму арестовал семерых участников агентурной сети разведки Украины

Суд в Крыму арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца семь человек, которых обвиняют в подготовке серии терактов и покушений на высших должностных лиц республики. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

В ведомстве утверждают, что фигуранты — граждане России, Украины и Болгарии — состояли в агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным ФСБ, они планировали покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Помимо этого от терактов должны были пострадать объекты транспортной инфраструктуры Крыма.

Как утверждают в ФСБ, организатором терактов и координатором подготовки покушений на чиновников были начальник украинской разведки Кирилл Буданов и заместитель руководителя офиса президента Роман Мащовец. В ходе обысков у задержанных членов агентурной сети нашли пять укороченных снайперских винтовок, около 6 кг британской взрывчатки, детонаторы, трекеры для слежки и средства связи.

В ФСБ заявили, что изъятая у членов агентурной сети взрывчатка идентична той, что использовалась при подрыве железнодорожных путей в Бахчисарайском районе Крыма 23 февраля.

Кроме того, российские органы безопасности обнаружили канал поставки в Россию взрывчатых веществ и компонентов бомб, которые были замаскированы под бытовые электроплиты. В ФСБ утверждают, что поставки шли из Болгарии через Турцию и Грузию. В Болгарии, по данным ведомства, организацией передачи плит занималась гражданка Украины.

После доставки в Россию компоненты бомб переправили к местам подготовки терактов с помощью транспортных компаний СДЭК и «Возовоз». Этим занимались использовавшиеся «втемную» россияне, имеющие коммерческие проекты с болгарской фирмой.

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разведка суд Крым теракт ФСБ Кирилл Буданов арест покушение
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