Минобороны сообщило о потере ВСУ более 900 человек под Красным Лиманом

Украинские войска потеряли более 900 человек за три дня, из них около 100 за последние сутки в боях под Славянском, сказали в ведомстве. За тот же период военные уничтожили шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град»

Фото: Jorge Silva / Reuters

Вооруженные силы Украины за трое суток потеряли более 900 военнослужащих под Красным Лиманом, сообщило в «Телеграм» Минобороны.

«Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном [краснолиманском] направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих», — сказано в заявлении.

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В последние сутки бои шли в районе Славянска. За это время российские войска уничтожили до 100 украинских военных от заявленного числа. «Массированное огневое поражение» нанесли украинским резервам и подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ. Также военные поразили шесть единиц бронетехники и две боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Красный Лиман (Лиман) расположен в Краматорском районе Донецкой области, примерно в 20 км от Славянска и в 60 км от Донецка. Российское Минобороны сообщило о взятии города под контроль 28 мая.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин называл краснолиманское направление самым сложным на линии фронта. 30 сентября он сообщил, что украинские силы взяли Лиман в полукольцо.

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Днем 1 октября российское Минобороны объявило об отводе войск из города из-за угрозы окружения, их решили перебросить «на более выгодные рубежи». При этом ведомство сообщило, что союзные войска нанесли удары по позициям двух механизированных бригад ВСУ на этом участке фронта и уничтожили более 200 украинских военных, пять танков и девять БМП.

Накануне Минобороны также отчиталось о потерях украинских вооруженных сил на краснолиманском направлении — свыше 200 человек убитыми и еще 320 ранеными. Удары наносила авиация в районе села Ямполовка. Кроме того, российские войска уничтожили десять украинских танков и 25 боевых машин пехоты.