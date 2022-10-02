Минобороны России сообщило о потерях ВСУ на лиманском направлении
Украинские войска понесли потери в живой силе и технике на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России в ходе брифинга.
«В результате ударов авиации ВКС России в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики по подразделениям ВСУ потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными», — говорится в сообщении.
Кроме того, российские военные уничтожили десять танков и 25 боевых машин пехоты.
Глава ДНР Денис Пушилин называл краснолиманское направление самым сложным на линии фронта. 30 сентября он сообщил, что Лиман был взят в полукольцо украинскими силами.
Накануне Минобороны объявило об отводе войск из города из-за угрозы окружения, их перебросят «на более выгодные рубежи». При этом ведомство отчиталось о нанесении ударов на этом участке фронта по позициям двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины и уничтожении более 200 военных, пяти танков и девяти БМП.