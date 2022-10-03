Китай заявил, что раздувание ядерной угрозы «лишь подольет масла в огонь»
«Раздувание» ядерной угрозы не разрядит обстановку на Украине, а только «подольет масла в огонь», заявили «РИА Новости» в пресс-службе МИД Китая.
Китай и Россия в 2013 году подписали «Договор о дружбе и сотрудничестве» и «Совместную декларацию о дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства». Согласно тексту последней Китай предоставит Украине гарантии безопасности, если она «станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии».
В связи с этим МИД КНР спросили, как именно Китай будет обеспечивать гарантии безопасности Украины, если Россия применит на Украине ядерное оружие. В ведомстве отметили, что это «гипотетический вопрос». «Китай обратил внимание на высказывания соответствующих сторон по вопросу о ядерном оружии. Ядерную войну нельзя выиграть. Раздувание угрозы ядерной войны в нынешних условиях не поможет разрядить обстановку, а лишь подольет масла в огонь», — заявили в МИД Китая.
Как считают в ведомстве, «все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и вместе продвигать деэскалацию ситуации».
Во время обращения к россиянам 21 сентября президент России Владимир Путин среди прочего заявил, что США и Великобритания «прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России». По его словам, в ход уже пошел и «ядерный шантаж», когда некоторые высокопоставленные представители стран НАТО допускают высказывания о «возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения».
Тогда президент отметил, что Россия также располагает различными средствами поражения. «И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — подчеркнул Путин.
Между тем на Украине считают, что риск ядерного конфликта есть, но он невысок, а глобальный ответ на возможное применение ядерного оружия должны рассматривать ЕС и НАТО. В США, в свою очередь, обвинили Россию в «бряцании ядерным оружием» и заявили, что не видят того, что страна готовилась его использовать на Украине.