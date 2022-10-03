NYT назвала препятствие для быстрого вступления Украины в НАТО

NYT: Украина не вступит в НАТО до завершения боевых действий в стране

Процесс вступления Украины в НАТО может занять как минимум несколько месяцев или даже несколько лет, пишет The New York Times со ссылкой на экспертов.

Хотя НАТО и соблюдает «политику открытых дверей», согласно которой любая европейская страна, которая хочет стать членом альянса, может сделать это, если она отвечает определенным требованиям, блок вряд ли позволит Украине присоединиться, пока в стране идут боевые действия, пишет газета.

Издание напоминает, что Североатлантический альянс придерживается принципа коллективной обороны, который прописан в ст. 5 Вашингтонского договора (эта статья говорит, что нападение на одного из членов блока является нападением на всех).

Американские чиновники пообещали, что Вашингтон не будет препятствовать стремлению Киева присоединиться к НАТО, пишет NYT. В то же время США и европейские союзники опасаются эскалации в отношениях с Россией. По словам аналитиков, опрошенных газетой, президент США Джо Байден «неохотно поддерживал членство Украины в прошлом».

«На это [вступление Украины в НАТО] потребуется время. Пока это не произойдет, Украина нуждается в железных гарантиях безопасности от своих союзников», — сказал бывший генсек Андерс Фог Расмуссен.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Киев подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Это произошло после того как президент России Владимир Путин, главы ДНР и ЛНР, а также руководители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении этих территорий к России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс поддерживает «право Украины выбрать собственный путь», но напомнил, что решение должно быть принято всеми 30 странами — членами блока.

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Латвия, Литва, Польша и еще шесть стран Европы заявили о поддержке членства Украины в блоке. В то же время советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан посчитал, что заявку Киева следует рассматривать «в другое время».

Cтремление к членству в НАТО закреплено в Конституции Украины. Москва еще за несколько месяцев до начала военной операции требовала, чтобы Киев отказался от намерения присоединиться к блоку. После начала военных действий власти Украины допускали, что согласятся на нейтральный статус, но по мере продолжения вооруженного конфликта из позиция поменялась.