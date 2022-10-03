Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур выборов президента Бразилии

В Бразилии не смогли выбрать президента в первом туре

По итогам первого тура выборов президента ни один из кандидатов не смог набрать 50% голосов. Во второй тур прошли Жаир Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва, последний опережает действующего главу государства

Жаир Болсонару (Фото: Erica Martin / Imago / Global Look)

Бразильцы не смогли выбрать президента в первом туре, сообщает Reuters со ссылкой на данные Высшего избирательного суда (выполняет функции Центральной избирательной комиссии) страны.

Во второй тур проходят действующий глава государства, лидер Либеральной партии Жаир Болсонару и экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2010 годы), которого выдвинула социалистическая коалиция «Бразильская федерация надежды». Как следует из данных ЦИК, после обработки 97,77% протоколов. Болсонару заручился поддержкой 43,59% избирателей, а его соперник — 47,98%.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более половины голосов, второй тур состоится 30 октября.



Всего в выборах участвуют девять кандидатов, остальные отстают с сильным отрывом. Семерым не удалось набрать 1% голосов.

Опрос, проведенный накануне социологическим институтом Datafolha, показывал, что в первом туре Лула да Силва наберет 50% голосов, а Болсонару — 36%.

Глава Высшего избирательного суда Алешандре ди Мораис сообщил, что голосование прошло «тихо и спокойно»; в то же время Министерство юстиции и общественной безопасности страны заявило, что зафиксированы сотни случаев нарушений.

На прошлых выборах в 28 октябре 2018 года победу одержал Болсонару, набрав 55,54% голосов, а его оппонент Фернанду Аддад получил 44,46%. Политик возглавляет страну с января 2019-го, он представляет консервативную Социал-либеральную партию, известен своими ультраправыми и популистскими взглядами.

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Лула да Силва был осужден в 2016 году и получил 12 лет тюрьмы за коррупцию по так называемому делу Petrobras. Однако, используя право на апелляцию, он был на свободе до апреля 2018 года, когда суд отказался отменить приговор и отправил экс-президента под арест. В августе 2018-го партия трудящихся выдвинула его в качестве кандидата в президенты, но Высший избирательный суд отказал ему в регистрации.