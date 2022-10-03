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Экс-президент Бразилии опередил Болсонару после подсчета 70% протоколов

ЦИК: Лула да Силва обошел Болсонару на выборах в Бразилии после подсчета 70% протоколов
Действующий глава государства Жаир Болсонару уступает своему основному сопернику Луису Инасиу Луле да Силве, который был президентом Бразилии с 2003 по 2010 годы
Луис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Roberto Casimiro / Imago / Global Look Press)

Первое место на выборах президента Бразилии по итогам подсчета 70% протоколов занимает Луис Инасиу Лула да Силва, руководивший страной с 2003-го по 2010 год. Его выдвинула социалистическая коалиция «Бразильская федерация надежды». Как свидетельствуют данные Высшего избирательного суда (выполняет функции Центральной избиртельной комиссии), он набирает 45,99% голосов избирателей.

На втором месте с 45,29% голосов - действующий глава государства и лидер правой Либеральной партии Жаир Болсонару.

Далее с большим отрывом идут сенатор Симона Тебет («Бразильское демократическое движение»), набравшая 4,50% и бывший губернатор Чиро Гомеш (Бразильская лейбористская партия) — 3,08%. Остальные получают менее 1%.

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Всего в выборах участвуют девять кандидатов. Если ни один из них не наберет больше 50% голосов, в Бразилии 30 октября состоится второй тур выборов.

Болсонару возглавил Бразилию 1 января 2019 года, он победил по итогам второго тура выборов. Политик известен своими ультраправыми и популистскими взглядами.

Лула да Силва был осужден в 2016 году и получил 12 лет тюрьмы за коррупцию по так называемому делу Petrobras. Однако, используя право на апелляцию, он был на свободе до апреля 2018 года, когда суд отказался отменить приговор и отправил экс-президента под арест. В августе 2018-го перед предыдущими выборами партия трудящихся выдвинула его в качестве кандидата в президенты Бразилии, однако Высший избирательный суд отказал ему в регистрации.

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