В Бразилии не допустили к участию в выборах экс-президента Лулу да Сильве

Высший избирательный суд (ВИС) Бразилии отказал осужденному за коррупцию экс-президенту страны Луису Инасиу Луле да Сильве в регистрации на выборы президента, сообщает телеканал Globo.
Решение о недопуске приняли шесть судей из семи. Луле да Сильве также запретили проводить агитацию. В то же время остается возможности оспорить решение ВИС в Федеральном верховном суде Бразилии.
Бывший в 2003-2011 годах президентом страны Лула да Сильва был осужден в 2016 году и получил 12 лет тюрьмы за коррупцию по так называемому делу Petrobras. Тем не менее используя право на апелляцию, Лула да Сильва был на свободе до апреля 2018 года, когда суд отказался отменить приговор и отправил экс-президента под арест. 4 августа Партия трудящихся выдвинула осужденного и отбывающего наказание Лулу да Сильве в качестве кандидата в президенты Бразилии.
Выборы президента Бразилии пройдут 7 октября.