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Bloomberg узнал об идее ЕС исключить лоцманов из санкций против России

Bloomberg: ЕС рассматривает исключение из санкций против России для лоцманов
Исключение из санкций позволит судовладельцам нанимать специалистов, которые смогут проводят суда через представляющие опасность места. Ранее агентство писало, что ограничения могут нарушить работу важного нефтяного хаба в Дании
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Европейский союз рассматривает возможность сделать исключение из санкций в отношении российской нефти, которые вступят в силу в декабре, для лоцманов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Как пишет агентство, исключение позволит судовладельцам нанимать лоцманов, которые проводят суда с энергоносителями через представляющие опасность места, такие как проливы Дании, которыми пользуются для поставок сырой нефти и топлива из России.

В сентябре Bloomberg писал, что антироссийские санкции ЕС могут нарушить работу морского хаба у берегов Дании — одного из ключевых пунктов на маршруте доставки российской нефти из портов на берегу Балтийского моря на мировые рынки. Агентство писало, что за последние 2 года через хаб на мировые рынки прошло почти 2 млрд барр. Проблемой стал запрет ЕС на предоставление перевозчикам, транспортирующим российскую нефть, лоцманов из европейских компаний и страхования, который должен вступить в силу этой зимой; появились опасения, что эти предписания будут действовать и в датских проливах.

Под санкции ЕС попадут нефть, сталь, алмазы, икра и водка из России
Политика
Фото:Сергей Красноухов / ТАСС

В конце сентября власти Дании предупредили, что танкеры с российской нефтью, идущие через датские проливы, могут разбиться или разлить груз, если будут проходить по опасному мелководью без местных лоцманов, писала Financial Times. В соответствии с соглашением, подписанным в Копенгагене в 1857 году, все международные суда имеют право проходить через проливы, но Дания должна предоставить лоцманов, чтобы помочь судам. Представители датской судоходной отрасли предупредили, что санкции могут привести к увеличению количества неуправляемых судов.

Запрет на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС предусматривает шестой пакет санкций Евросоюза, введенный из-за начала военной операции на Украине. Он вступит в силу 5 декабря.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
поставки нефти санкции Евросоюз Дания
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