В Армении сообщили о новом обстреле столицы Карабаха

Степанакерт почти полностью погружен во тьму: жители выключают свет в квартирах, чтобы противнику было сложнее целиться, передает «Sputnik Армения». По информации агентства, детей из города вывезли в Ереван и другие города Армении, и в нем в основном осталось взрослое население.

Утром в столице Нагорного Карабаха также прогремело по меньшей мере четыре взрыва, сообщил корреспондент РБК. В городе были разбиты витрины магазинов и повреждены жилые дома, местные жители пытались обставить окна мешками с песком, передавал «Sputnik Армения». В ходе обстрелов Степанакерта по состоянию на вечер 2 октября были ранены 11 человек, один погиб, сообщил уполномоченный по правам человека Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Бои между Арменией и Азербайджаном продолжаются с утра 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и ввели военное положение. Армения заявила, что на стороне Азербайджана в конфликте участвует Турция, 150 высокопоставленных военных которой якобы находятся на разных командных пунктах по всему фронту. Баку и Анкара эти обвинения опровергли.