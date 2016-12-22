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Путин напомнил Европе о слабости Болгарии из-за «Южного потока»
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Путин напомнил Европе о слабости Болгарии из-за «Южного потока»
Политика, 22:50
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Путин напомнил Европе о слабости Болгарии из-за «Южного потока»
Президент России Владимир Путин призвал Европу отстоять свои национальные интересы и не проявлять слабости. Он заверил, что ему не хотелось бы, чтобы «вся Европа выглядела как Болгария», которая отказалась от «Южного потока»
Трубы для строительства газопровода "Южный поток" в болгарском порту Варна (Фото: Petar Petrov / Zuma / ТАСС)

Болгария проявила слабость и не смогла отстоять свои национальные интересы, отказавшись от газопровода «Южный поток», заявил президент Владимир Путин на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает корреспондент РБК.

«Всем, кто интересуется энергетикой мировой, известна печальная судьба проекта «Южный поток», когда наша трубопроводная система должна была войти в ЕС, в Болгарию. Болгарские друзья уверяли, что они будут бороться за проект <...> но в конце концов под давлением извне отказалась от проекта. Теперь они сожалеют. Очень бы не хотелось, чтобы вся Европа выглядела как Болгария, проявила слабость и неспособность отстоять свои национальные интересы», — заявил Путин.

По его словам, Россия «была и будет самым настоящим поставщиком». «Исхожу из того, что мы все вместе будем бороться за реализацию подобных проектов», — добавил Путин.

Он пояснил, что потребление газа в Европе растет и будет расти. «Растет ведь потребность и будет расти дальше. Ну и что? Европа будет покупать на 30% газ из других регионов, из США? Ну это глупость и расточительство!», — резюмировал президент России.

Кремль заявил о способности России самой построить «Северный поток-2»
Политика

В последние месяцы обострилось противостояние Европы и США по вопросу строительства газопровода из России «Северный поток — 2». Вашингтон неоднократно призывал Европу отказаться от этого проекта. Выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп заявил, что Германии нужно поменять курс, чтобы получить независимость от России. «Если Германия не изменит курс, она станет полностью зависимой от России», — сказал тогда американской лидер. Также он поблагодарил Польшу за строительство балтийского газопровода. «Мы благодарны Польше за строительство балтийского газопровода, который не даст Европе стать зависимой от России», — заметил Трамп.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ответил на это заверениями в том, что «никакой зависимости Германии от России нет, тем более в энергетической сфере». Он сказал, что федеральное правительство рассматривает «Северный поток-2» прежде всего как экономический, а не политический проект.

Россия отказалась от реализации проекта «Южный поток» в 2014 году. Против его строительства активно выступала Еврокомиссия, которая считала, что он не соответствует требованиям Третьего энергопакета. Заменой газопроводу через территорию Болгарии стал другой проект — «Турецкий поток».

Авторы: Полина Химшиашвили, Владислав Гордеев.
Теги: Владимир Путин , Болгария , Евросоюз , «Южный поток»
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