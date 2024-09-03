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Политика ,  
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ФСБ внесла полк «Днепр-1» в список террористических организаций

Российский суд признал «Днепр-1» террористическим в декабре 2023 года. Батальон был создан в 2014 году, и вскоре его преобразовали в полк — это первое добровольческое формирование особого назначения в структуре МВД Украины
Фото: Сергей Харченко / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Сергей Харченко / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Украинское подразделение «Днепр-1» внесено в список организаций, признанных в России террористическими, следует из сообщения на сайте ФСБ.

По данным из реестра, Южный окружной военный суд вынес такое решение в декабре 2023 года, а 25 июня этого года оно вступило в силу.

«Днепр-1» — подразделение специального назначения Министерства внутренних дел Украины, созданное в 2014 году в Днепропетровской области по приказу тогдашнего министра Арсена Авакова. Это первое добровольческое формирование особого назначения в структуре ведомства, отмечало издание Dnepr.news.

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Фото:Алина Смутко / Reuters

Батальон вскоре переформировали в полк МВД, а в 2015-м власти Украины говорили о планах создать на его базе Корпус оперативно-внезапного действия для борьбы с организованной преступностью.

Первым командиром «Днепра-1» был Юрий Береза, депутат Верховной рады VIII созыва, почетный президент одноименного футбольного клуба, выступавшего в Украинской премьер-лиге. Издание LB.ua пишет, что Береза сформировал «Днепр-1» при поддержке Игоря Коломойского. В России последнего обвиняют в организации убийства, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении людей, а на Украине — в легализации более 500 млн грн ($13,6 млн), а также в завладении 9,2 млрд грн ($250 млн) основанного им Приватбанка.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФСБ террористическая организация батальон
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