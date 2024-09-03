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Военная операция на Украине ,  
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Куратор евроатлантической интеграции Украины подала в отставку

Куратор евроатлантической интеграции Украины Стефанишина подала в отставку
Сюжет
Военная операция на Украине
«День увольнений» в правительстве Украины продолжается — заявление в Раду о своем уходе с поста подала вице-премьер Ольга Стефанишина. Она курировала интеграцию страны в Евросоюз и НАТО
Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В отставку подала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

«В Верховную Раду поступило заявление от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной О.В. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — написал он.

Стефанишина занимала свой пост с июня 2020 года. Она курировала интеграцию страны в Евросоюз и НАТО.

Ранее сегодня в отставку подали три украинских министра — глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська и глава Минэкологии Руслан Стрелец. То же самое сделал глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия после этого анонсировал «день увольнений» на Украине и «большую перезагрузку правительства».

Арахамия анонсировал массовое увольнение украинских министров
Политика
Давид Арахамия

Правительство на Украине формируется Верховной радой. Министр обороны и министр иностранных дел назначаются парламентом по представлению президента, другие члены кабинета министров — по представлению премьер-министра.

Стефанишина в день подачи заявления об отставке дала большое интервью журналистам, анонсировав планы ведомства на следующий год. Она рассказала, что в 2025 году Европейский Союз должен начать с Киевом переговоры по «фундаментальным правилам» вступления Украины. 

«Это блок, без которого невозможно говорить о любых политических решениях. <...> Это работа, которая продолжается сейчас, и 2025 год может быть отмечен тем, что мы перейдем к этапу уже финализации переговорных позиций по всем разделам», — сказала она.

Череда увольнений высокопоставленных украинских чиновников началась несколько месяцев назад. Газета The Financial Times связывала увольнения с попыткой офиса президента Украины Владимира Зеленского централизовать власть на Украине. «Страна» писала, что эти отставки связаны с политикой по зачистке элит от близких к западным посольствам чиновников.

Еще летом 2022 года на Украине начали обсуждать отставку премьера Дениса Шмыгаля, который занимает свой пост с марта 2020-го. Зеленский склонен назначать на высокие государственные должности людей, которые «драйвят» и имеют с ним эмоциональную связь, сообщили источники «Украинской правде». Как правило, если она пропадает, чиновник теряет должность, писало издание.

Сам Зеленский не стал давать конкретного ответа на вопрос о возможной отставке премьера. Однако он допустил кадровые перестановки в правительстве, уточнив, что обсуждает с министрами и премьером «некоторые вещи».

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