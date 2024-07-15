На вопрос о замене премьера Зеленский ответил словами о «некоторых вещах»

Владимир Зеленский (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский не дал конкретного ответа на вопрос о вероятности скорой отставки действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля и заявил, что рассматривает возможность реорганизации кабинета министров, сообщает украинское издание «Страна».

«Что касается правительственных изменений, если они произойдут, вы обязательно об этом узнаете. Мы не можем говорить просто о замене премьер-министра», — сказал украинский лидер.

По его словам, кадровые перестановки в кабмине возможны и могут затронуть «некоторых министров». Президент Украины уточнил, что обсуждает с министрами, в том числе и с премьером Шмыгалем, «некоторые вещи».

Ранее «Украинская правда» писала, что Зеленский может отправить в отставку действующего премьера страны Дениса Шмыгаля. По словам собеседников издания, президент склонен выбирать на высокие государственные позиции людей, которые имеют с ним эмоциональную связь.

Если она пропадает, Зеленский увольняет чиновников, и Шмыгаль близок к этому, уточнили источники издания. Среди других причин возможной отставки главы кабмина они назвали отсутствие «положительных новостей» от правительства. В частности, речь идет о трудностях в энергетической сфере, возможности дефолта и других экономических проблемах.