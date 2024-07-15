 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На вопрос о замене премьера Зеленский ответил словами о «некоторых вещах»

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский не дал конкретного ответа на вопрос о вероятности скорой отставки действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля и заявил, что рассматривает возможность реорганизации кабинета министров, сообщает украинское издание «Страна».

«Что касается правительственных изменений, если они произойдут, вы обязательно об этом узнаете. Мы не можем говорить просто о замене премьер-министра», — сказал украинский лидер.

По его словам, кадровые перестановки в кабмине возможны и могут затронуть «некоторых министров». Президент Украины уточнил, что обсуждает с министрами, в том числе и с премьером Шмыгалем, «некоторые вещи».

Шмыгаль пообещал Украине более мягкий режим мобилизации
Политика
Фото:Serhiihudak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее «Украинская правда» писала, что Зеленский может отправить в отставку действующего премьера страны Дениса Шмыгаля. По словам собеседников издания, президент склонен выбирать на высокие государственные позиции людей, которые имеют с ним эмоциональную связь.

Если она пропадает, Зеленский увольняет чиновников, и Шмыгаль близок к этому, уточнили источники издания. Среди других причин возможной отставки главы кабмина они назвали отсутствие «положительных новостей» от правительства. В частности, речь идет о трудностях в энергетической сфере, возможности дефолта и других экономических проблемах.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
кабмин Украины Владимир Зеленский Денис Шмыгаль кадровые перестановки премьер-министр
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ
Политика
Зеленский уволил назначенного в марте командующего Силами поддержки ВСУ
Политика
Зеленский уволил своего помощника и бывшего бизнес-партнера Сергея Шефира
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07) Инвестиции, 17:49
В Москве спрогнозировали вторую волну сильных дождей Общество, 19:18
На «Горький fest» представили киносказки про Снегурочку и домовенка Кузю Life, 19:15
В Думу внесли законопроект о противодействии финансированию экстремизма Общество, 19:14
ЦБ приостановил публикацию данных о внебиржевой торговле валютой Экономика, 19:09
Пашаев получил ранение в зоне военной операции Общество, 19:06
Велогонщица с пищевым расстройством смогла оспорить недопуск на Олимпиаду Спорт, 18:51
ВТБ объявил о выкупе дробных акций после обратного сплита Инвестиции, 18:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский заявил, что не знал о планах Орбана посетить Москву после Киева Политика, 18:45
Акционеры QIWI в августе обсудят переименование компании в NanduQ Инвестиции, 18:43
Суд во Флориде закрыл дело против Трампа по секретным документам Политика, 18:39
Покушение на Трампа разогнало криптоставки на его победу до рекорда Крипто, 18:28
Игорные зоны России приняли около 1 миллиона гостей за первое полугодие Пресс-релиз, 18:19
Генерал Попов будет находиться под домашним арестом в Москве Общество, 18:16
Литва по просьбе Киева прекратит бесплатное обучение украинских студентов Политика, 18:15