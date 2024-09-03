WP показала кадры с могилами солдат ВСУ на кладбище под Харьковом
Газета The Washington Post опубликовала кадры, снятые польской журналисткой Анной Гусарской под Харьковом. По ее утверждению, съемка велась на городском кладбище № 17.
На видео, которое предоставила репортер, видны ряды из могил, над каждой из которых возвышается украинский флаг. Большинство могил в первых рядах принадлежат мужчинам. На фото на памятниках некоторые из них одеты в военную форму.
Российское Минобороны регулярно отчитывается о потерях украинских вооруженных сил в ходе военной операции. Экс-глава ведомства Сергей Шойгу в апреле оценивал общие потери Киева с начала боевых действий почти в 500 тыс. человек.
Только за август, согласно подсчетам ведомства, украинские силы потеряли более 68 тыс. военных. С начала операции в Курской области 6 августа Украина потеряла более 9,3 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны 3 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале говорил, что страна потеряла 31 тыс. солдат погибшими. Сведения о раненых и пропавших без вести пока раскрыты не будут, сообщил он.
Москва в последний раз раскрывала российские потери в сентябре 2022 года — 5937 человек погибшими.
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