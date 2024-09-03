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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о потере ВСУ более 9,3 тыс. бойцов в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 9,3 тыс. военных за время боевых действий на курском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 9300 военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 561 боевую бронированную машину», — говорится в сообщении.

За последние сутки, уточнили в министерстве, потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и одна пусковая установка РСЗО.

Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ в Курской области
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Ранее Минобороны отчитывалось о том, что российские военнослужащие отразили пять атак ВСУ на курском направлении.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои. В регионе введен режим ЧС федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели также режим контртеррористической операции. 12 августа президент России Владимир Путин потребовал от Минобороны «выбить» украинские силы с российской территории.

Целью операции ВСУ в Курской области в Киеве назвали усиление позиций на переговорах. Путин счел действия Украины «масштабной провокацией».

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