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Выборы президента США ,  
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Трамп пообещал отменить федеральный мораторий на смертную казнь в США

Сюжет
Выборы президента США
Фото: Mike Simons / Getty Images
Фото: Mike Simons / Getty Images

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах он отменит мораторий американского Минюста на смертную казнь. Об этом он сообщил в интервью изданию Daily Mail.

По словам политика, документ он подпишет в первый же день на посту.

«Я бы приговаривал к казни крупных наркодилеров. За изнасилование ребенка, за убийство полицейского. <...> Я бы казнил за убийства, совершенные с особой жестокостью», — сказал бывший президент страны.

В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Политика
Фото:Ric Feld / AP

Летом 2019 года при президентстве Трампа в США решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. К тому моменту смертная казнь не проводилась в стране с 2003 года, однако власти штатов могли самостоятельно назначать и осуществлять ее. Высшую меру предложили применять, если обвиняемые издевались над людьми перед убийством или насиловали малолетних.

В июле 2021 года генпрокурор США Меррик Гарланд подписал меморандум о введении в стране временного моратория на смертную казнь. Решение было принято в связи с тем, что Минюст должен был проверить, насколько гуманно казнить при помощи смертельных инъекций, а также изучить внесенные администрацией Белого дома при Трампе поправки по поводу этой меры наказания.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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