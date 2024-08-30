Трамп пообещал отменить федеральный мораторий на смертную казнь в США
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах он отменит мораторий американского Минюста на смертную казнь. Об этом он сообщил в интервью изданию Daily Mail.
По словам политика, документ он подпишет в первый же день на посту.
«Я бы приговаривал к казни крупных наркодилеров. За изнасилование ребенка, за убийство полицейского. <...> Я бы казнил за убийства, совершенные с особой жестокостью», — сказал бывший президент страны.
Летом 2019 года при президентстве Трампа в США решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. К тому моменту смертная казнь не проводилась в стране с 2003 года, однако власти штатов могли самостоятельно назначать и осуществлять ее. Высшую меру предложили применять, если обвиняемые издевались над людьми перед убийством или насиловали малолетних.
В июле 2021 года генпрокурор США Меррик Гарланд подписал меморандум о введении в стране временного моратория на смертную казнь. Решение было принято в связи с тем, что Минюст должен был проверить, насколько гуманно казнить при помощи смертельных инъекций, а также изучить внесенные администрацией Белого дома при Трампе поправки по поводу этой меры наказания.
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