В Польше не увидели шансов создать новые дивизии без воинской повинности

Создание новых дивизий польской армии возможно только с возвратом к всеобщей воинской повинности, заявил экс-замминистра обороны генерал Скшипчак. Ранее было объявлено о начале формирования шестой дивизии в этом году

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Для создания новых дивизий польской армии в ближайшие два-три года необходимо вернуть всеобщую воинскую повинность, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fakt.

Так он прокомментировал слова министра обороны Польши Мариуша Блащака, который 1 сентября объявил, что в этом году начнется формирование новой, шестой дивизии польской армии.

«Без возобновления всеобщей воинской повинности нет шансов найти людей для новых дивизий, созданных с нуля. И правительство об этом знает, и даже американцы удивляются, как мы хотим обойтись без всеобщей воинской повинности», — сказал Скшипчак.

Он отмечает, что не закончилось еще формирование первой дивизии пехоты легионов в Подляском воеводстве, это также является причиной, почему создание нового подразделения невозможно в ближайшее время. «На данный момент нет ресурсов для формирования новой дивизии, а создание скелетных дивизий не имеет ничего общего с потребностями армии. Там просто не хватает кадров и достаточного количества войск на данный момент, чтобы заполнить такое количество дивизий», — говорит генерал.

По его словам, Блащак говорил о создании дивизии в Кельце (город в 170 км к югу от Варшавы) и это будет «вторая дивизия легионов». Скшипчак отметил, что именно от этого города будет баллотироваться в сейм глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Польша в 2010 году отказалась от всеобщей воинской повинности и перешла на добровольную контрактную службу.

Польша после начала российской военной операции на Украине активизировала укрепление обороны. Летом 2022-го Блащак пообещал, что у Польши будут самые сильные сухопутные силы среди европейских стран НАТО.

В то же время он не увидел необходимости в возврате к обязательной службе в армии. «Я верю, что с помощью различных привлекательных перспектив и программ мы будем поощрять молодых людей служить в войске польском», — сказал министр в интервью газете Rzeczpospolita.

К всеобщей воинской повинности на фоне российской военной операции на Украине вернулась Латвия: в апреле сейм проголосовал за обязательную службу для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Рига отказалась от этой практики в 2007 году.