Times узнала о дипломатическом скандале США и Британии из-за вертолетов

Cкандал был вызван стремлением Бена Уоллеса отменить сделку на покупку у США вертолетов Chinook H-47. Источник Times настаивает, что оно не связано с отказом Вашингтона поддержать кандидатуру экс-министра на пост генсека НАТО

Бен Уоллес (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес незадолго до ухода в отставку спровоцировал дипломатический скандал с США, пытаясь отменить контракт стоимостью £2,3 млрд ($2,9 млрд) на покупку вертолетов Chinook H-47, сообщает The Sunday Times.

14 вертолетов увеличенной дальности полета производства Boeing были предназначены для Сил специального назначения Соединенного Королевства. Ожидалось, что поставки начнутся в 2026 году. В США заявляли, что машины будут нужны Лондону для участия в совместных операциях с Вашингтоном и другими партнерами по НАТО. Однако, по словам источников The Times, в последние недели Уоллес выражал серьезные опасения по поводу сделки и предложил отменить ее в рамках программы сокращения расходов. Некоторые в правительстве не поддержали министра, назвав его предложение «безумным»; другие посчитали это попыткой «разозлить американцев».

По данным Times, 1 августа посол США в Великобритании Джейн Хартли обратилась в канцелярию премьера Риши Сунака, чтобы прояснить судьбу соглашения; там попытались «предоставить Хартли гарантии». Однако 10 августа Уоллес, несмотря на отсутствие согласованной позиции британских властей, направил письмо главе Пентагона Ллойду Остину, в котором дал понять, что Лондон рассматривает возможность расторгнуть сделку.

Газета пишет, что США сделали представление британскому послу Карен Пирс, после чего она предупредила Сунака, что расторгать соглашение — «плохая идея». По данным издания, британские чиновники заверили американских коллег, что «проблема будет решена», когда Уоллес покинет должность.

Times отмечает, что Уоллес был разочарован отказом США поддержать его кандидатуру на пост генсека НАТО вместо Йенса Столтенберга. Как ранее писал Telegraph, президент Джо Байден заблокировал ее из-за того, что Лондон решил обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16 без одобрения США. Однако источник Times, близкий к экс-министру, отрицает, что стремление расторгнуть контракт каким-либо образом связано с работой в Североатлантическом альянсе; по его словам, Уоллес поднимал вопрос об отмене соглашения еще два года назад.

Уоллес занимал должность главы Минобороны с июля 2019 года, он покинул ее 31 августа. Сунак, принимая отставку Уоллеса, отметил выдающуюся службу министра, в ходе которой тот проявил «стратегическую предусмотрительность», и самоотверженно выполнял свои обязанности. Новым главой оборонного ведомства стал Грант Шэппс, прежде министр энергобезопасности и углеродной нейтральности.