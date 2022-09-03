Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Подачу энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановили Политика, 15:14
Засуха добралась до «почки» крупнейшей реки Китая. Видео Общество, 15:04
Нарышкин выступил за ликвидацию «тоталитарно-либеральных режимов» Запада Политика, 15:03
В Киргизии отреагировали на информацию о товарищеском матче с Россией Спорт, 14:57
Алиев заявил, что у Азербайджана нет цели конкурировать с «Газпромом» Политика, 14:45
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 14:39
Прожекторы арен Серии А из-за кризиса будут светить лишь 4 часа в день Спорт, 14:37
Минобороны России сочло «безуспешными» попытки ВСУ закрепиться Политика, 14:35
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS на Украине Политика, 14:30
В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Горбачёвым Политика, 14:20
В Чечне сформировали новый мотострелковый полк Политика, 14:11
Минобороны России заявило о попытках ВСУ высадить десант и захватить ЗАЭС Политика, 13:57
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 13:50
Макаревич ответил Минюсту: «на службу в иностранной разведке не поступал» Политика, 13:42
Политика ,  
0 

Алиев заявил, что у Азербайджана нет цели конкурировать с «Газпромом»

По словам главы Азербайджана, у страны нет цели конкурировать с Россией на газовом рынке Европы. Накануне он сообщил о планах вдвое увеличить объем поставок газа в Евросоюз
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Азербайджан никогда не ставил целью конкурировать с Россией на газовом рынке Европы и исполняет контракты согласно взятым на себя обязательствам. Об этом в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Хочу отметить один важный момент: мы ни раньше, ни сейчас не ставили целью конкурировать с российским газом на рынке Европы. У нас есть своя ниша. Мы заключили договоры на поставки газа трем странам Европы, то есть Италии, Греции и Болгарии. В других странах Европы тоже есть потребность (в азербайджанском газе — РБК), и мы сейчас оцениваем эту потребность», — сказал он.

По итогам 2021 года «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 185,1 млрд куб. м газа, из них около 155 млрд куб. м — в Евросоюз и Турцию. Азербайджан в 2021 году поставил в Европу около 8,2 млрд куб. м газа.

Накануне в ходе выступления на форуме в итальянском Черноббьо Алиев отмечал, что Азербайджан планирует вдвое увеличить объем поставок газа в Европу. По его словам, месяц назад ЕС и Азербайджан подписали меморандум о стратегическом партнерстве в энергетике, следующим шагом должны стать политические технические решения, а также инвестиции.

«Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд куб. м. Мы планируем увеличить ее до 32 млрд куб. м. Пропускная способность ТАР составляет 10 млрд куб. м, в настоящее время он работает на полную мощность и нам нужно увеличить его мощность хотя бы до 20 млрд куб. м», — указал глава Азербайджана.

В середине июля Алиев и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Баку меморандум об энергетическом сотрудничестве. Среди прочего в документе речь шла об удвоении мощностей Южного газового коридора. По словам фон дер Ляйен, договоренность поможет компенсировать перебои в поставках российского газа к 2027 году и повысит безопасность поставок в Европу.

Азербайджан заявил о планах удвоить объем поставок газа в Европу
Бизнес
Ильхам Алиев

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Giorgio Perottino / Getty Images Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут
Инструкции
Pro
Фото: Pablo Heimplatz / Unsplash Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода
Инструкции
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
Как удаленщики судятся с работодателями — советы, как действовать бизнесу
Инструкции
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Фото: Johannes Simon / Getty Images «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company
Статьи

TANAP является частью проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) от Баку до юга Италии. Он состоит из трех частей: Южно-Кавказского газопровода Баку — Тбилиси — Эрзурум, идущего по территории Азербайджана и Грузии до границы с Турцией, Трансанатолийского газопровода (TANAP), идущего по территории Турции, и Трансадриатического газопровода (TAP), проходящего по территории Греции, Албании и Италии. Стоимость ЮГК оценивалась примерно в $40 млрд.

В июле Турция, которая также является участником TANAP, называла газопровод альтернативой российским поставкам газа в ЕС. Тогда же представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Алиев в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом призвал «заполнить образовавшийся пробел» на европейском рынке газа.

Евросоюз с конца февраля ввел против России несколько пакетов санкций, однако поставки газа напрямую они не затронули. В то же время российский «Газпром» с середины июня сокращал объем прокачки по «Северному потоку» из-за того, что находившаяся на ремонте в Канаде турбина немецкой компании Siemens из-за санкций не могла быть возвращена в Россию. 2 сентября «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку». В Европе обвинили Россию в политических причинах прекращения поставок, Москва ссылается на технические проблемы.


 

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Ильхам Алиев Россия Газпром Европа поставки газа
Материалы по теме
Азербайджан заявил о планах удвоить объем поставок газа в Европу
Бизнес
Алиев заявил о взятии под контроль военными Азербайджана города Лачин
Политика
В Баку опровергли сообщение Еревана об обстреле со стороны Азербайджана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter