Алиев заявил, что у Азербайджана нет цели конкурировать с «Газпромом»

По словам главы Азербайджана, у страны нет цели конкурировать с Россией на газовом рынке Европы. Накануне он сообщил о планах вдвое увеличить объем поставок газа в Евросоюз

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Азербайджан никогда не ставил целью конкурировать с Россией на газовом рынке Европы и исполняет контракты согласно взятым на себя обязательствам. Об этом в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Хочу отметить один важный момент: мы ни раньше, ни сейчас не ставили целью конкурировать с российским газом на рынке Европы. У нас есть своя ниша. Мы заключили договоры на поставки газа трем странам Европы, то есть Италии, Греции и Болгарии. В других странах Европы тоже есть потребность (в азербайджанском газе — РБК), и мы сейчас оцениваем эту потребность», — сказал он.

По итогам 2021 года «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 185,1 млрд куб. м газа, из них около 155 млрд куб. м — в Евросоюз и Турцию. Азербайджан в 2021 году поставил в Европу около 8,2 млрд куб. м газа.

Накануне в ходе выступления на форуме в итальянском Черноббьо Алиев отмечал, что Азербайджан планирует вдвое увеличить объем поставок газа в Европу. По его словам, месяц назад ЕС и Азербайджан подписали меморандум о стратегическом партнерстве в энергетике, следующим шагом должны стать политические технические решения, а также инвестиции.

«Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд куб. м. Мы планируем увеличить ее до 32 млрд куб. м. Пропускная способность ТАР составляет 10 млрд куб. м, в настоящее время он работает на полную мощность и нам нужно увеличить его мощность хотя бы до 20 млрд куб. м», — указал глава Азербайджана.

В середине июля Алиев и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Баку меморандум об энергетическом сотрудничестве. Среди прочего в документе речь шла об удвоении мощностей Южного газового коридора. По словам фон дер Ляйен, договоренность поможет компенсировать перебои в поставках российского газа к 2027 году и повысит безопасность поставок в Европу.

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TANAP является частью проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) от Баку до юга Италии. Он состоит из трех частей: Южно-Кавказского газопровода Баку — Тбилиси — Эрзурум, идущего по территории Азербайджана и Грузии до границы с Турцией, Трансанатолийского газопровода (TANAP), идущего по территории Турции, и Трансадриатического газопровода (TAP), проходящего по территории Греции, Албании и Италии. Стоимость ЮГК оценивалась примерно в $40 млрд.

В июле Турция, которая также является участником TANAP, называла газопровод альтернативой российским поставкам газа в ЕС. Тогда же представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Алиев в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом призвал «заполнить образовавшийся пробел» на европейском рынке газа.

Евросоюз с конца февраля ввел против России несколько пакетов санкций, однако поставки газа напрямую они не затронули. В то же время российский «Газпром» с середины июня сокращал объем прокачки по «Северному потоку» из-за того, что находившаяся на ремонте в Канаде турбина немецкой компании Siemens из-за санкций не могла быть возвращена в Россию. 2 сентября «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку». В Европе обвинили Россию в политических причинах прекращения поставок, Москва ссылается на технические проблемы.