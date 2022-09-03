Власти объяснили «хлопки» над Старым Осколом работой ВКС

По данным властей, «хлопки» стали следствием прохождения самолетом ВКС России звукового барьера, причин для беспокойства нет

Старый Оскол (Фото: Администрация Старооскольского городского округа)

Над городом Старый Оскол Белгородской области были слышны громкие звуки, которые являются следствием прохождения самолета ВКС России звукового барьера. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Уважаемые старооскольцы, сейчас в некоторых районах нашего округа были слышны хлопки. Поводов для беспокойства нет. Работают ВКС России. Причина хлопка — переход самолетом звукового барьера», — говорится в сообщении.

Старый Оскол — город на северо-востоке Белгородской области с населением около 220 тыс. человек. Он находится примерно в 130 км от границы с Харьковской областью Украины

Ранее в этот день губернатор Брянской области сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного села Киснёр. «В результате обстрела повреждены линии электропередачи, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — написал он.

Власти приграничных с Украиной регионов, в том числе Белгородской области, неоднократно сообщали об обстрелах приграничных сел или атаках беспилотников.

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