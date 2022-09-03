Власти объяснили «хлопки» над Старым Осколом работой ВКС
Над городом Старый Оскол Белгородской области были слышны громкие звуки, которые являются следствием прохождения самолета ВКС России звукового барьера. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Уважаемые старооскольцы, сейчас в некоторых районах нашего округа были слышны хлопки. Поводов для беспокойства нет. Работают ВКС России. Причина хлопка — переход самолетом звукового барьера», — говорится в сообщении.
Старый Оскол — город на северо-востоке Белгородской области с населением около 220 тыс. человек. Он находится примерно в 130 км от границы с Харьковской областью Украины
Ранее в этот день губернатор Брянской области сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного села Киснёр. «В результате обстрела повреждены линии электропередачи, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — написал он.
Власти приграничных с Украиной регионов, в том числе Белгородской области, неоднократно сообщали об обстрелах приграничных сел или атаках беспилотников.
На прошлой неделе губернатор региона Вячеслав Гладков продлил желтый, повышенный, уровень террористической опасности до 7 сентября. Он действует в регионе с 11 апреля.
18 августа Гладков сообщил о найденных в Шебекинском городском округе противопехотных минах «Лепесток». Жителей эвакуировали и временно запретили возвращаться в дома.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.