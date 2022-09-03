NHK узнал об отказе японской Hino Motors от строительства завода в Химках
Дочерние предприятие Toyota Hino Motors, японский производитель грузовиков и автобусов, отказался от планов по строительству завода в подмосковных Химках, сообщает телеканал NHK.
«Изначально компания планировала расширить свой бизнес в России за счет организации местного производства в ожидании значительного роста спроса на грузовые автомобили в России <…> однако строительство было решено отменить, потому что нельзя было ожидать выгоды из-за задержки строительства и налоговых сложностей», — говорится в сообщении телеканала.
В материале NHK подчеркивается, что события на Украине напрямую не повлияли на решение Hino Motors, а действующее ограничение на экспорт японских грузовиков в Россию рассматривается автоконцерном как временное.
Hino Motors подписала с правительством Московской области соглашение о реализации инвестиционного проекта в 2017 году. Начало строительства завода было намечено на весну 2018 года, выпуск первых машин — на середину 2019 года, однако сроки неоднократно сдвигались. «Первый камень» был заложен в 2019 году, на церемонии присутствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В декабре 2021 года запуск производства на подмосковном заводе Hino Motors был отложен в третий раз, на начало 2023 года. Тогда глава Isuzu Rus Фабрис Горлье рассказал «Коммерсанту», что автоконцерн приостановил проект по строительству завода и был намерен продать площадку.
Правительство Японии с конца февраля одобрило несколько пакетов ограничительных мер против России, санкции ввели против компаний и физических лиц, были запрещены инвестиции в страну, ограничен экспорт и отозван льготный режим в торговле. В частности, в начале июня в Токио решили запретить экспортировать в Россию продукцию, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры»: стальные резервуары, конвейеры, самосвалы, бульдозеры, ткацкие станки и другое.