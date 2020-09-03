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Лукашенко объяснил перестановки в КГБ и органах власти

По словам Александра Лукашенко, назначенный секретарем Совбеза экс-глава КГБ Валерий Вакульчик должен объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Дмитрий Астахов / AP)

Переведенный на пост государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии бывший глава КГБ Валерий Вакульчик должен объединить под своим руководством «не только спецслужбы, но и правоохранительные органы». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, объясняя принятое в четверг решение сменить руководство КГБ.

«Очень надежный, преданный государству и народу человек, исполнительный, порядочный. Я никогда не видел за эти годы, чтобы он линию где-то скривил и в угоду чего-то сделал», — оценил Лукашенко деятельность Вакульчика на посту главы КГБ, который тот занимал почти восемь лет (цитата по сообщению пресс-службы президента).

Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Белоруссии
Политика
Валерий Вакульчик

По словам белорусского лидера, будучи главой КГБ, Вакульчик настраивал своих подчиненных на соблюдение достигнутой с президентом договоренности «не быть над народом». На новом посту генерал-лейтенант должен обеспечить преемственность и коллективную работу спецслужб.

«И выполнять те задачи, которые сегодня поставлены перед нами. И которые возникли новые — проблемы, угрозы и так далее», — пояснил Лукашенко

Президент также поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко найти работу для теперь уже бывшего госсекретаря Совбеза генерал-лейтенанта Андрея Равкова.

«Не чужой человек. Просто мне показалось, что он не совсем уютно себя чувствует в этом кресле. Ему, конечно, надо такую работу подобрать, чтобы он шевелился. Он надежный человек <...>. Предоставим ему работу. У нас хватает вакансий для того, чтобы он работал и приносил пользу нашей стране. Он еще молодой генерал. И думаю, что мы от него поимеем пользу как внутри страны, так и на внешнем контуре, если он захочет работать. У нас достаточно силовых международных организаций, где он может приложить свои усилия», — обещал Лукашенко.

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Объясняя важность сохранения порядка в столице, где главой горисполкома 3 сентября назначен вице-премьер Владимир Кухарев, президент отметил, что для властей важнее всего «не допустить разжигания в Минске какого-то пожара».

«Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну», — опасается Лукашенко.

В то же время он заявил, что ничего особенного ни в Минске, ни в Белоруссии в целом сейчас не происходит.

«Сказать, что мы в какой-то сложный период проводим эти назначения, не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно. У вас жизнь совсем другая, нежели в Минске, и то в Минске она отличается от вашей только в воскресенье», — сказал Лукашенко, обращаясь к назначенным им новым руководителям местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области.

Сам Кухарев назвал продолжающиеся в Минске акции протеста небольшими локальными выступлениями.

Лукашенко поменял местами мэра Минска и вице-премьера
Политика
Владимир Кухарев

В августе 2020 года Минск стал центром массовых протестов, которые начались в Белоруссии после того, как было объявлено, что на прошедших 9 августа выборах президента страны одержал победу Лукашенко: по официальным данным, за него было отдано более 80% голосов. Сторонники оппозиции заявили о массовой фальсификации результатов. Согласно их подсчетам, большинство пришедших на участки проголосовали за соперницу действующего президента Светлану Тихановскую.

Студенческий протест в Минске 1 сентября. Фоторепортаж
Фотогалерея 

3 сентября Лукашенко сменил главу КГБ Белоруссии, назначив на этот пост главу Комитета государственного контроля (КГК) Ивана Тертеля. Покинувший КГБ Вакульчик занял пост госсекретаря Совета безопасности, а ранее занимавший последний пост Равков пока остался без назначения. Одновременно с этим мэр Минска Анатолий Сивак был назначен вице-премьером, а на его место переведен вице-премьер Владимир Кухарев.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, КГБ Белоруссии
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Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Белоруссии
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Лукашенко поменял местами мэра Минска и вице-премьера
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