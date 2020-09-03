Лукашенко объяснил перестановки в КГБ и органах власти

Президент также поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко найти работу для теперь уже бывшего госсекретаря Совбеза генерал-лейтенанта Андрея Равкова.
«Не чужой человек. Просто мне показалось, что он не совсем уютно себя чувствует в этом кресле. Ему, конечно, надо такую работу подобрать, чтобы он шевелился. Он надежный человек <...>. Предоставим ему работу. У нас хватает вакансий для того, чтобы он работал и приносил пользу нашей стране. Он еще молодой генерал. И думаю, что мы от него поимеем пользу как внутри страны, так и на внешнем контуре, если он захочет работать. У нас достаточно силовых международных организаций, где он может приложить свои усилия», — обещал Лукашенко.
Объясняя важность сохранения порядка в столице, где главой горисполкома 3 сентября назначен вице-премьер Владимир Кухарев, президент отметил, что для властей важнее всего «не допустить разжигания в Минске какого-то пожара».
«Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну», — опасается Лукашенко.
В то же время он заявил, что ничего особенного ни в Минске, ни в Белоруссии в целом сейчас не происходит.
«Сказать, что мы в какой-то сложный период проводим эти назначения, не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно. У вас жизнь совсем другая, нежели в Минске, и то в Минске она отличается от вашей только в воскресенье», — сказал Лукашенко, обращаясь к назначенным им новым руководителям местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области.
Сам Кухарев назвал продолжающиеся в Минске акции протеста небольшими локальными выступлениями.
В августе 2020 года Минск стал центром массовых протестов, которые начались в Белоруссии после того, как было объявлено, что на прошедших 9 августа выборах президента страны одержал победу Лукашенко: по официальным данным, за него было отдано более 80% голосов. Сторонники оппозиции заявили о массовой фальсификации результатов. Согласно их подсчетам, большинство пришедших на участки проголосовали за соперницу действующего президента Светлану Тихановскую.
3 сентября Лукашенко сменил главу КГБ Белоруссии, назначив на этот пост главу Комитета государственного контроля (КГК) Ивана Тертеля. Покинувший КГБ Вакульчик занял пост госсекретаря Совета безопасности, а ранее занимавший последний пост Равков пока остался без назначения. Одновременно с этим мэр Минска Анатолий Сивак был назначен вице-премьером, а на его место переведен вице-премьер Владимир Кухарев.