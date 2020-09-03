Лукашенко объяснил перестановки в КГБ и органах власти

По словам Александра Лукашенко, назначенный секретарем Совбеза экс-глава КГБ Валерий Вакульчик должен объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы

Александр Лукашенко (Фото: Дмитрий Астахов / AP)

Переведенный на пост государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии бывший глава КГБ Валерий Вакульчик должен объединить под своим руководством «не только спецслужбы, но и правоохранительные органы». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, объясняя принятое в четверг решение сменить руководство КГБ.

«Очень надежный, преданный государству и народу человек, исполнительный, порядочный. Я никогда не видел за эти годы, чтобы он линию где-то скривил и в угоду чего-то сделал», — оценил Лукашенко деятельность Вакульчика на посту главы КГБ, который тот занимал почти восемь лет (цитата по сообщению пресс-службы президента).

По словам белорусского лидера, будучи главой КГБ, Вакульчик настраивал своих подчиненных на соблюдение достигнутой с президентом договоренности «не быть над народом». На новом посту генерал-лейтенант должен обеспечить преемственность и коллективную работу спецслужб.

«И выполнять те задачи, которые сегодня поставлены перед нами. И которые возникли новые — проблемы, угрозы и так далее», — пояснил Лукашенко