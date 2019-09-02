СМИ сообщили об обсуждении Борисом Джонсоном внеочередных выборов

Если британские законодатели обяжут Бориса Джонсона просить у Евросоюза отсрочки Brexit, он готов приравнять такое решение к вынесению вотума недоверия правительству, сообщает Bloomerg. Это приведет к новым выборам

Борис Джонсон (Фото: Simon Dawson / PA Wire / ТАСС)

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон считает недопустимым отсрочку даты Brexit (ожидается 31 октября). Поэтому, если большинство депутатов палаты общин проголосуют за законопроект, обязывающий премьера сдвинуть дату, это будет свидетельствовать о недоверии законодателей британскому правительству, что приведет к новым выборам, считает Джонсон. О том, что премьер обсуждает проведение внеочередных выборов, в понедельник, 2 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственного источника. Такую информацию подтвердил источник газеты The Guardian, близкий к Даунинг-стрит. Однако пресс-секретарь Джонсона Джеймс Слэк заявил в понедельник, что премьер не хотел бы проведения новых выборов.

Во вторник британский парламент возвращается с каникул. Как сообщает Би-би-си, депутаты собираются предложить законопроект, который обяжет Бориса Джонсона отсрочить дату Brexit до 31 января 2020 года, если он не сможет договориться с Евросоюзом об условиях выхода. Таким образом они собираются предотвратить риск выхода Британии из ЕС без предварительных договоренностей, что может привести к экономическим издержкам и появлению жесткой границы между Северной Ирландией (часть Соединенного Королевства) и Ирландии (член ЕС).

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил о готовности поддержать инициативу депутатов о законопроекте против Brexit без соглашения. Источник телеканала ITV, близкий к противникам Brexit без сделки, сказал, что ожидает проведения новых выборов до конца октября.

Ранее Борис Джонсон обещал, что выведет королевство из ЕС к 31 октября любой ценой, даже если стороны не смогут прийти к соглашению. Если Британия не выйдет из союза до этого срока, это будет означать предательство воли народа, проголосовавшего за Brexit на референдуме в 2016 году, подчеркивал премьер. Дальнейшие усилия по реализации Brexit и преодолению обструкции со стороны депутатов Джонсон обсудит с кабинетом министров в понедельник после 19:00 мск.

На прошлой неделе Джонсон заявил о временной приостановке работы парламента с середины сентября до 14 октября. Таким образом, у парламентариев остается несколько дней до приостановки работы и несколько дней после возобновления, для того чтобы помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Это вызвало негодование у депутатов и спикера палаты общин. «Очевидно, что цель [приостановки работы парламента] в том, чтобы остановить обсуждение Brexit и помешать выполнению обязательства [правительства] о формировании дальнейшего курса страны. Это грубое нарушение», — сказал спикер палаты общин Джон Беркоу. Он подчеркнул, что парламент обязан иметь право голоса по вопросу Brexit.