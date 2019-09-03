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Политика ,  
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Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной
Причиной для усиления погранконтроля на границе с Украиной стал поток оружия из этой страны. О намерении закрыть границу для «непорядочных людей» президент Белоруссии объявил осенью 2018 года
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил на конференции по борьбе с терроризмом, проходящей в Минске.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу, наглухо, — сказал Лукашенко (цитата по Tut.by). — Там, где оружие в руках у людей, и особенно у людей, националистически настроенных, жди терроризма».

Говоря о конфликте на Украине, белорусский лидер заявил, что не хотел в него вмешиваться, так как «знал, что там происходит и что является причиной конфликта». Однако, по его словам, по настоянию неназванного «высокопоставленного чиновника» пришлось отправить главу МИДа к представителям международных организаций с планом конкретных действий.

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«Если вы отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы конфликт устаканился, прекратился, — озвучил Лукашенко свою позицию в то время. — И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план. И начали бороться за Донбасс, за Крым, нормандские форматы».

По словам Лукашенко, в Белоруссии действия Европы приняли, «понимая, что это маленькие шажки в направлении нормализации ситуации». «Там старики и дети гибли, вроде бы гибнут и сегодня», — продолжил президент. По его мнению, конфликт на Украине не прекратился до сих пор, пять лет спустя, «потому что это кому-то надо».

Лукашенко объявил о решении усилить контроль на границе с Украиной осенью 2018 года. «Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется», — говорил он на встрече с главами Совбеза и Госпогранкомитета страны. При этом, отмечал белорусский президент, закрытие должно коснуться не «порядочных людей», а «бандитов, тех, кто везет оружие». В то же время он призывал «не раздувать штат» и не допускать «бездумного повышения» численности пограничников.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина
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