Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной

Причиной для усиления погранконтроля на границе с Украиной стал поток оружия из этой страны. О намерении закрыть границу для «непорядочных людей» президент Белоруссии объявил осенью 2018 года

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил на конференции по борьбе с терроризмом, проходящей в Минске.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу, наглухо, — сказал Лукашенко (цитата по Tut.by). — Там, где оружие в руках у людей, и особенно у людей, националистически настроенных, жди терроризма».

Говоря о конфликте на Украине, белорусский лидер заявил, что не хотел в него вмешиваться, так как «знал, что там происходит и что является причиной конфликта». Однако, по его словам, по настоянию неназванного «высокопоставленного чиновника» пришлось отправить главу МИДа к представителям международных организаций с планом конкретных действий.

«Если вы отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы конфликт устаканился, прекратился, — озвучил Лукашенко свою позицию в то время. — И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план. И начали бороться за Донбасс, за Крым, нормандские форматы».