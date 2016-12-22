Лукашенко призвал не раздувать штат пограничников на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо призвал не раздувать штат пограничной службы из-за решения укрепить границу с Украиной, сообщает «Белта».

«Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», — напомнил президент Белоруссии.

Он также призвал подойти к этому вопросу максимально практично, не раздувая штат соответствующих служб. «Надо повысить — повысим, но бездумного повышения численности быть не должно», — цитирует Лукашенко государственное агентство.

Для этого президент призвал участников совещания «определиться» по каждому человеку. «Нам надо посмотреть и численный состав, и структуру нынешних пограничных войск. Может, там слишком много заместителей и разного рода управленцев, а меньше штыков где-то», — отметил глава государства.

По словам президента, глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич доложил ему о случаях ввоза боевого оружия с территории Украины. «Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее. Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели — в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной», — заявил Лукашенко.

Необходимость укрепления границы с Украиной обсуждается в Белоруссии с середины августа. «Не потому, что мы боимся украинцев, что на нас там кто-то нападет. Мы опасаемся, чтобы в результате того, что происходит в Украине, не потянулись сюда разного рода элементы, ненужные в Беларуси, и особенно оружие», — объяснял тогда Лукашенко.

Поднимал эту тему президент Белоруссии и раньше. «Они, как тараканы, ползут туда, где жарко, где развязана война. И вот оттуда они поползут в Россию прежде всего, в тот же Крым и к нам. Вот меня что больше всего волнует», — говорил Лукашенко в 2015 году.