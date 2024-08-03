В результате удара Израиля в Газе погибли несколько командиров ХАМАС

Сектор Газа (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Двое членов политбюро ХАМАС и трое командиров военного крыла движения — «Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама» — были убиты в секторе Газа в результате израильского удара, сообщает газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источники, близкие к ХАМАС.

Десять дней назад израильская авиация атаковала использовавшийся ХАМАС туннель. Цель находилась в промышленной зоне к юго-западу от города Газа. По информации газеты, в результате обрушения туннеля погибли члены политбюро ХАМАС Рави Муштаха и Самех ас-Саррадж, а также командиры «Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама» Абдель Хади Сиам, Сами Ауда и Мухаммед Хадид.

Абдель Хади Сиам и Сами Ауда руководили разведкой и контрразведкой ХАМАС, отмечает Asharq al-Awsat. Мухаммед Хадид был одним из командиров ракетного подразделения «Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама» в анклаве. По данным газеты, член политбюро Рави Муштаха являлся одним из ближайших соратников лидера радикального ХАМАС Яхьи Синвара. Он, в частности, участвовал в подготовке нападения группировки на Израиль 7 октября.

31 июля в Тегеране погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, по его резиденции нанесли ракетный удар. На следующий день New York Times со ссылкой на семерых чиновников из стран Ближнего Востока сообщила, что Хания погиб при дистанционной активации заложенной ранее бомбы. Глава политбюро ХАМАС жил в Катаре, а в Иран приехал на инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Власти Ирана обвинили в убийстве Хании Израиль и заявили, что тем самым израильские военные перешли красную линию. Как отметил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым, Тегеран вправе ответить Израилю на гибель Хании. По мнению Кани, смерть главы политбюро ХАМАС поставила под угрозу мир в регионе.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Захри после смерти Хании сказал, что произошедшее — «серьезная эскалация, направленная на то, чтобы сломить волю» движения.