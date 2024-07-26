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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Reuters: Израиль новым требованием осложнил переговоры о перемирии с ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль потребовал проверять людей, которые возвращаются на север сектора Газа с юга, из опасений, что они поддержат ХАМАС. Палестинская сторона отвергла требование
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Израиль выдвинул новое требование в переговорах о перемирии с ХАМАС, что осложнило достижение соглашения, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Требование заключалось в том, чтобы проверять людей, которые возвращаются с юга сектора Газа на север, где шли более активные боевые действия и откуда мирное население по требованию Израиля эвакуировалось на юг.

Израильские переговорщики выступили за создание «механизма проверки гражданского населения, возвращающегося на север Газы», где по опасениям израильской стороны, эти люди могли бы присоединиться к членам ХАМАС.

Палестинская сторона отвергла это требование.

Помимо этого, Израиль также хотел сохранить контроль над границей сектора Газа и Египта, что в Каире посчитали выходящим за рамки сделки.

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Война Израиля и ХАМАС продолжается уже девятый месяц. По данным сторон, во время нападения боевиков на Израиль погибли 1,2 тыс. человек, а в начавшихся после этого боевых действия в секторе Газа — 39 тыс.

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о перемирии в ноябре прошлого года, оно длилось около недели. В это время ХАМАС отпустил около 110 израильтян и граждан других государств (среди них были россияне с двойным гражданством), которых боевики взяли в плен 7 октября; Израиль же в обмен отпустил сотни палестинцев, которые были заключены в тюрьмы страны.

Всего в заложники были взяты около 250 человек, из них 110-120 остаются в секторе Газа, часть, предположительно, мертвы. В числе находящихся в руках боевиков есть двое россиян.

В процессе непрямых переговоров посредниками выступают Египет, Катар, США. Американский президент Джо Байден не раз называл своей целью добиться прекращения огня в конфликте. В конце мая он предложил трехэтапный план, который, как отмечает Reuters, является «рамочной программой» сделки.

Первая стадия предусматривает перемирие на шесть недель и вывод израильских войск из всех населенных районов сектора Газа; освобождение заложников из числа женщин и пожилых людей в обмен на палестинских заключенных; достижение договоренности о постоянном прекращении огня.

На втором этапа ХАМАС освободит всех оставшихся в живых израильских заложников, включая военнослужащих. Третья фаза включает план по восстановлению сектора Газа и возвращение останков погибших заложников их семьям.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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