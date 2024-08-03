Минобороны отчиталось о 75 сбитых дронах за ночь
За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотника, сообщает Минобороны.
Над Ростовской областью сбили 36 дронов, над Орловской — 17, над Белгородской — девять, над Курской — восемь. Два БПЛА сбили над Рязанской областью, еще по одному — над Воронежской областью, Краснодарским краем и Азовским морем.
Ростовский губернатор Василий Голубев сообщал, что минувшей ночью регион атаковали 55 дронов. По его словам, никто не пострадал, но повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовском районах. 161.ru писал, что в Ростове жители микрорайона Военвед около полуночи слышали сирену.
В Орловской области два дрона попали в жилой дом, сообщал глава региона Андрей Клычкой. В Белгородской области, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, беспилотники атаковали нефтебазу в Губкинском городском округе, там произошел взрыв и загорелся резервуар.
Об уничтоженном ночью беспилотнике собщил воронежский губернатор Александр Гусев, отметив, что пострадавших и разрушений нет.
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